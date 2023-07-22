Пригожин зареєстрував компанію у Білорусі
Могильовський виконавчий комітет у Білорусі зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" під керівництвом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Про це повідомляє Reformation.
Компанія Пригожина в Білорусі
Основний вид діяльності "Конкорд менеджмент і консалтинг" — управління нерухомості. Товариство з обмеженою відповідальністю має статутний фонд у розмірі 200 білоруських рублів.
Адреса реєстрації: Республіка Білорусь, Могильовська область, Осиповицький район, с. Ціль. Видання зазначає, що у цьому селі розташований польовий табір, куди прибули найманці ПВК з Росії.
У документах йдеться, що 100% власником білоруської компанії є російська "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" з генеральним директором Євгеном Пригожиним.
Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито провів виступ перед своїми найманцями, яких привезли до Білорусі. Він заявив, що їхнім завданням буде підготовка білоруської армії.
Також ми писали, що у понеділок, 17 липня, до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.