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Пригожин зареєстрував компанію у Білорусі

22 липня 2023 15:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пригожин зареєстрував компанію у Білорусі
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Press service of "Concord"/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Могильовський виконавчий комітет у Білорусі зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" під керівництвом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Reformation.

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Основний вид діяльності "Конкорд менеджмент і консалтинг" — управління нерухомості. Товариство з обмеженою відповідальністю має статутний фонд у розмірі 200 білоруських рублів.

Адреса реєстрації: Республіка Білорусь, Могильовська область, Осиповицький район, с. Ціль. Видання зазначає, що у цьому селі розташований польовий табір, куди прибули найманці ПВК з Росії.

У документах йдеться, що 100% власником білоруської компанії є російська "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" з генеральним директором Євгеном Пригожиним. 

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Документи бізнесу. Фото: Reformation
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Документи бізнесу. Фото: Reformation

Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито провів виступ перед своїми найманцями, яких привезли до Білорусі. Він заявив, що їхнім завданням буде підготовка білоруської армії.

Також ми писали, що у понеділок, 17 липня, до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.

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