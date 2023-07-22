Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Press service of "Concord"/Handout via REUTERS

Могилевский исполнительный комитет в Беларуси зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" под руководством владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Reformation.

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Основной вид деятельности "Конкорд менеджмент и консалтинг" — управление недвижимости. Общество с ограниченной ответственностью имеет уставный фонд в размере 200 белорусских рублей.

Адрес регистрации: Республика Беларусь, Могилевская область, Осиповичский район, с. Цель. Издание отмечает, что в этой деревне расположен полевой лагерь, куда прибыли наемники ЧВК из России.

В документах говорится, что 100% владельцем белорусской компании является российский "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с генеральным директором Евгением Пригожиным.

Документы бизнеса. Фото: Реформация

Документы бизнеса. Фото: Реформация

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы провел выступление перед своими наемниками, которых привезли в Беларусь. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.

Также мы писали, что в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.