Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси
Могилевский исполнительный комитет в Беларуси зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" под руководством владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом сообщает Reformation.
Компания Пригожина в Беларуси
Основной вид деятельности "Конкорд менеджмент и консалтинг" — управление недвижимости. Общество с ограниченной ответственностью имеет уставный фонд в размере 200 белорусских рублей.
Адрес регистрации: Республика Беларусь, Могилевская область, Осиповичский район, с. Цель. Издание отмечает, что в этой деревне расположен полевой лагерь, куда прибыли наемники ЧВК из России.
В документах говорится, что 100% владельцем белорусской компании является российский "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с генеральным директором Евгением Пригожиным.
Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы провел выступление перед своими наемниками, которых привезли в Беларусь. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.
Также мы писали, что в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.