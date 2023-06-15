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Пригожин звинуватив американців та CNN у ґвалтуванні жінок та дітей "вагнерівцями"

15 червня 2023 20:23
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Пригожин звинуватив американців та CNN у ґвалтуванні жінок та дітей "вагнерівцями"
Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
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Ватажок "Вагнерівці" Євген Пригожин звинувачує американців у всіх бідах. Цього разу він заявив, що саме США та CNN винні у ґвалтуваннях жінок та дітей у Судані.

Про це повідомила пресслужба Пригожина, відповідаючи на запит журналістів CNN.

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Що сказав Пригожин

Відповідаючи на запитання журналістів CNN про те, що СШР (сили швидкого реагування), підтримувані, озброєні та навчені ПВК "Вагнер", здійснюють акти сексуального насильства щодо жінок та дівчаток у Дарфурі Пригожин заявив, що у всьому винні саме американці.

Він сказав, що ПВК "Вагнер" у Судані давно, ще за часів правління Омар аль-Башира, коли не було ніяких сексуальних злочинів в Судані та по Хартумі можна було ходити без зброї та усміхатись, тому ні до яких ґвалтувань не причетні, це роблять самі журналісти CNN та всі американці. 

"Дівчаток та жінок гвалтують з вашої вини, шановні пропагандисти із CNN. Тому що ви обманюєте світ і говорите, що американці — це добре, а вони безцеремонно втручаються в особисте життя народів, абсолютно по хамськи знищують їх цінності. Омар аль-Башир сидить, тому що ви сунули свій грязний ніс в суданські справи, якби він спокійно передав владу, нічого б не було. Панове CNN, це ви ґвалтуєте дівчаток та жінок в Дарфуре", — заявив Пригожин. 

Нагадаємо, що днями власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Насправді, заявив Пригожин, росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки — комбайнів.

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