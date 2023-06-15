Пригожин звинуватив американців та CNN у ґвалтуванні жінок та дітей "вагнерівцями"
Ватажок "Вагнерівці" Євген Пригожин звинувачує американців у всіх бідах. Цього разу він заявив, що саме США та CNN винні у ґвалтуваннях жінок та дітей у Судані.
Про це повідомила пресслужба Пригожина, відповідаючи на запит журналістів CNN.
Що сказав Пригожин
Відповідаючи на запитання журналістів CNN про те, що СШР (сили швидкого реагування), підтримувані, озброєні та навчені ПВК "Вагнер", здійснюють акти сексуального насильства щодо жінок та дівчаток у Дарфурі Пригожин заявив, що у всьому винні саме американці.
Він сказав, що ПВК "Вагнер" у Судані давно, ще за часів правління Омар аль-Башира, коли не було ніяких сексуальних злочинів в Судані та по Хартумі можна було ходити без зброї та усміхатись, тому ні до яких ґвалтувань не причетні, це роблять самі журналісти CNN та всі американці.
"Дівчаток та жінок гвалтують з вашої вини, шановні пропагандисти із CNN. Тому що ви обманюєте світ і говорите, що американці — це добре, а вони безцеремонно втручаються в особисте життя народів, абсолютно по хамськи знищують їх цінності. Омар аль-Башир сидить, тому що ви сунули свій грязний ніс в суданські справи, якби він спокійно передав владу, нічого б не було. Панове CNN, це ви ґвалтуєте дівчаток та жінок в Дарфуре", — заявив Пригожин.
Нагадаємо, що днями власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Насправді, заявив Пригожин, росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки — комбайнів.