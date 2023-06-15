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Пригожин обвинил американцев и CNN в изнасиловании женщин и детей "вагнеровцами"

15 июня 2023 20:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пригожин обвинил американцев и CNN в изнасиловании женщин и детей "вагнеровцами"
Финансист ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главарь "Вагнеровцы" Евгений Пригожин обвиняет американцев во всех бедах. В этот раз он заявил, что именно США и CNN виноваты в изнасилованиях женщин и детей в Судане.

Об этом сообщила прес-служба Пригожина, отвечая на запрос журналистов CNN.

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Что сказал Пригожин

Отвечая на вопрос журналистов CNN о том, что СБР (силы быстрого реагирования), поддерживаемые, вооруженные и обученные ЧВК "Вагнер", совершают акты сексуального насилия в отношении женщин и девочек в Дарфуре, Пригожин заявил, что во всем виноваты именно американцы.

Он сказал, что ЧВК "Вагнер" в Судане давно, еще во времена правления Омар аль-Башира, когда не было никаких сексуальных преступлений в Судане и по Хартуму можно было ходить без оружия и улыбаться, поэтому ни к каким изнасилованиям непричастны, это делают сами журналисты CNN и все американцы.

"Девочек и женщин насилуют по вашей вине, уважаемые пропагандисты из CNN. Потому что вы обманываете мир и говорите, что американцы — это хорошо, а они бесцеремонно вмешиваются в личную жизнь народов, абсолютно по-хамски уничтожают их ценности. Омар аль-Башир сидит, потому что вы сунули свой грязный нос в суданские дела, если бы он спокойно передал власть, ничего бы не было. Господа CNN, это вы изнасилуете девочек и женщин в Дарфуре", — заявил Пригожин.

Напомним, что на днях владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, которое недавно похвасталось видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле, заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники — комбайнов.

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