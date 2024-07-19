В нижню палату парламенту переобрали Яель Браун-Півет, що виступає за виряджання французьких солдатів в Україну

Яель Браун-Півет та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Під час третього туру голосування президентом Національних зборів Франції більшістю голосів була переобрана Яель Браун-Півет. Національні збори — це нижня палата парламенту Франції.

Про це 18 липня, у четвер інформує BFMTV.

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Яель Браун-Півет, що входить до команди президента Франції Еммануель Макрона, змогла перемогти кандидата від комуністів з NFP і кандидата від партії "Національне згуртування".

Сама Браун-Півет, що представляє президентську партію "Відродження", палко підтримує боротьбу України проти російської агресії.

Під час свого візиту до України й зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вона відзначила, що в України немає бути жодних "червоних ліній" в методах боротьбі з російськими окупантами.

Під час візиту до Києва Яель Браун-Півет також не виключала можливості відряджання французьких військових в Україну.

Нагадаємо, українська діаспора у Франції за підтримки Світового Конгресу Українців організувала у Парижі марш пам'яті вбитих українських спортсменів.

Також зазначимо, що у Франції поранили солдата, який патрулював місто напередодні Олімпіади.