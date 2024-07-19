Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Прибічниця Макрона керуватиме Національними зборами — що це значить для України arrow

Прибічниця Макрона керуватиме Національними зборами — що це значить для України

19 липня 2024 05:58
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В нижню палату парламенту переобрали Яель Браун-Півет, що виступає за виряджання французьких солдатів в Україну
Яель Браун-Півет та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Під час третього туру голосування президентом Національних зборів Франції більшістю голосів була переобрана Яель Браун-Півет. Національні збори — це нижня палата парламенту Франції.

Про це 18 липня, у четвер інформує BFMTV.

Читайте також:

Як це переобрання відіб'ється на Україні

Яель Браун-Півет, що входить до команди президента Франції Еммануель Макрона,  змогла перемогти кандидата від комуністів з NFP і кандидата від партії "Національне згуртування".

Сама Браун-Півет, що представляє президентську партію "Відродження", палко підтримує боротьбу України проти російської агресії.

Під час свого візиту до України й зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вона відзначила, що в України немає бути жодних "червоних ліній" в методах боротьбі з російськими окупантами.

Під час візиту до Києва Яель Браун-Півет також не виключала можливості відряджання французьких військових в Україну.

Нагадаємо, українська діаспора у Франції за підтримки Світового Конгресу Українців організувала у Парижі марш пам'яті вбитих українських спортсменів.

Також зазначимо, що у Франції поранили солдата, який патрулював місто напередодні Олімпіади.

 

Франція війна Емманюель Макрон війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні