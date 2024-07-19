В нижнюю палату парламента переизбрали Яэль Браун-Пивет, выступающую за отправку французских солдат в Украину.

Яэль Браун-Пивет и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Во время третьего тура голосования президентом Национального собрания Франции большинством голосов была переизбрана Яэль Браун-Пивет. Национальное собрание – это нижняя палата парламента Франции.

Об этом 18 июля, в четверг сообщает BFMTV .

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Входящая в команду президента Франции Эммануэль Макрона Яэль Браун-Пивет смогла победить кандидата от коммунистов из NFP и кандидата от партии "Национальное сплочение".

Сама Браун-Пивет, представляющая президентскую партию "Возрождение", горячо поддерживает борьбу Украины против российской агрессии.

Во время своего визита в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским она отметила, что у Украины нет никаких "красных линий" в методах борьбы с российскими оккупантами.

Во время визита в Киев Яэль Браун-Пивет также не исключала возможности командировки французских военных в Украину.

Напомним, украинская диаспора во Франции при поддержке Всемирного Конгресса Украинцев организовала в Париже марш памяти убитых украинских спортсменов .

Также отметим, что во Франции ранили солдата , патрулировавшего город накануне Олимпиады.