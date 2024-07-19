Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Сторонница Макрона будет руководить Национальным собранием — что это значит для Украины arrow

Сторонница Макрона будет руководить Национальным собранием — что это значит для Украины

19 июля 2024 05:58
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В нижнюю палату парламента переизбрали Яэль Браун-Пивет, выступающую за отправку французских солдат в Украину.
Яэль Браун-Пивет и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Во время третьего тура голосования президентом Национального собрания Франции большинством голосов была переизбрана Яэль Браун-Пивет. Национальное собрание – это нижняя палата парламента Франции.

Об этом 18 июля, в четверг сообщает BFMTV .

Читайте также:

Как это переизбрание отразится на Украине

Входящая в команду президента Франции Эммануэль Макрона Яэль Браун-Пивет смогла победить кандидата от коммунистов из NFP и кандидата от партии "Национальное сплочение".

Сама Браун-Пивет, представляющая президентскую партию "Возрождение", горячо поддерживает борьбу Украины против российской агрессии.

Во время своего визита в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским она отметила, что у Украины нет никаких "красных линий" в методах борьбы с российскими оккупантами.

Во время визита в Киев Яэль Браун-Пивет также не исключала возможности командировки французских военных в Украину.

Напомним, украинская диаспора во Франции при поддержке Всемирного Конгресса Украинцев организовала в Париже марш памяти убитых украинских спортсменов .

Также отметим, что во Франции ранили солдата , патрулировавшего город накануне Олимпиады.

 

Франция война Эммануэль Макрон война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня