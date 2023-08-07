Прикордонники Білорусі допомогли мігрантам проникнути на територію Латвії: деталі

Прикордонники на кордоні. Фото: picture-alliance/dpa

Латвійська державна прикордонна служба звинуватила білоруських прикордонників у спровокованому порушенні кордону. За твердженнями Латвії, вони свідомо прорізали дірку в загорожі на лінії між країнами з метою полегшення нелегального перетину кордону мігрантами.

Про це повідомляє Латвійська державна прикордонна служба.

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Інцидент на кордоні

Повідомляється, що інцидент стався 6 серпня. У ході спостережень прикордонники з відділу "Каплава" зареєстрували кількох мігрантів, які незаконно проникли на територію Латвії, обійшовши перешкоду.

Таким чином, латвійська сторона звинувачує представників білоруської влади в тому, що вони допомогли мігрантам прорвати сітку, перерізавши дріт. Потім вони нібито виправили паркан, щоб запобігти поверненню мігрантів назад до Білорусі.

Усіх осіб, які порушили кордон, було затримано. Чоловікам не дозволили залишитись у Латвії й вони були відправлені назад.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом із керівником відділу Київської міської військової адміністрації переправляв військовозобов'язаних через кордон за гроші.