Пограничники Беларуси помогли мигрантам проникнуть на территорию Латвии: детали

Пограничники на границе. Фото: picture-alliance/dpa

Латвийская государственная пограничная служба обвинила белорусских пограничников в спровоцированном нарушении границы. По утверждениям Латвии, они сознательно прорезали дырку в заграждении на линии между странами с целью облегчить нелегальное пересечение границы мигрантами.

Об этом сообщает Латвийская государственная пограничная служба.

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Инцидент на границе

Сообщается, что инцидент произошел 6 августа. В ходе наблюдений, пограничники из отдела "Каплава" зарегистрировали нескольких мигрантов, незаконно проникших на территорию Латвии, обойдя преграду.

Таким образом, латвийская сторона обвиняет представителей белорусских властей в том, что они помогли мигрантам прорвать сетку, перерезав проволоку. Затем, они якобы исправили забор, чтобы предотвратить возврат мигрантов обратно в Беларусь.

Все лица, нарушившие границу, были задержаны. Мужчинам не позволили остаться в Латвии и они были отправлены обратно.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали начальника Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации переправлял военнообязанных через границу за деньги.