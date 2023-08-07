Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Пограничники Беларуси помогли мигрантам проникнуть на территорию Латвии: детали arrow

Пограничники Беларуси помогли мигрантам проникнуть на территорию Латвии: детали

7 августа 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пограничники Беларуси помогли мигрантам проникнуть на территорию Латвии: детали
Пограничники на границе. Фото: picture-alliance/dpa
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Латвийская государственная пограничная служба обвинила белорусских пограничников в спровоцированном нарушении границы. По утверждениям Латвии, они сознательно прорезали дырку в заграждении на линии между странами с целью облегчить нелегальное пересечение границы мигрантами.

Об этом сообщает Латвийская государственная пограничная служба.

Читайте также:

Инцидент на границе

Сообщается, что инцидент произошел 6 августа. В ходе наблюдений, пограничники из отдела "Каплава" зарегистрировали нескольких мигрантов, незаконно проникших на территорию Латвии, обойдя преграду.

Таким образом, латвийская сторона обвиняет представителей белорусских властей в том, что они помогли мигрантам прорвать сетку, перерезав проволоку. Затем, они якобы исправили забор, чтобы предотвратить возврат мигрантов обратно в Беларусь.

Все лица, нарушившие границу, были задержаны. Мужчинам не позволили остаться в Латвии и они были отправлены обратно.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали начальника Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации переправлял военнообязанных через границу за деньги.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз