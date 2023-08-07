Пограничники Беларуси помогли мигрантам проникнуть на территорию Латвии: детали
Латвийская государственная пограничная служба обвинила белорусских пограничников в спровоцированном нарушении границы. По утверждениям Латвии, они сознательно прорезали дырку в заграждении на линии между странами с целью облегчить нелегальное пересечение границы мигрантами.
Об этом сообщает Латвийская государственная пограничная служба.
Инцидент на границе
Сообщается, что инцидент произошел 6 августа. В ходе наблюдений, пограничники из отдела "Каплава" зарегистрировали нескольких мигрантов, незаконно проникших на территорию Латвии, обойдя преграду.
Таким образом, латвийская сторона обвиняет представителей белорусских властей в том, что они помогли мигрантам прорвать сетку, перерезав проволоку. Затем, они якобы исправили забор, чтобы предотвратить возврат мигрантов обратно в Беларусь.
Все лица, нарушившие границу, были задержаны. Мужчинам не позволили остаться в Латвии и они были отправлены обратно.
Напомним, что в Киеве правоохранители задержали начальника Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации переправлял военнообязанных через границу за деньги.