Принц Гаррі приїде на коронацію Карла ІІІ без Меган Маркл, — ЗМІ

Принц Гаррі буде присутній на коронації батька. Фото: росЗМІ

Принц Гаррі буде присутній на коронаційній службі свого батька у Вестмінстерському абатстві 6 травня, але його дружина, Меган, герцогиня Сассекська, не буде присутня.

Про це пише ВВС.

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Принц Гаррі

Це викликає додаткову невирішену сімейну напруженість, особливо після випуску книги Гаррі "Спейр", яка розкрила розбіжності у королівській родині. Принц Гаррі сказав, що почувається другим у своїй сім'ї.

Побоювання з приводу негативного висвітлення у ЗМІ, особливо щодо Меган, були також розкриті в ранній серії Netflix. Син пари, принц Арчі, залишиться у США зі своєю матір'ю в день коронації та відзначить свій четвертий день народження.

Принц Гаррі та Меган виступили із заявою, підтверджуючи його відвідування коронації та відсутність Меган та їхньої дочки, принцеси Лілібет. Поки що не було коментарів щодо причин її відсутності.

Ані прессекретар пари, ані Букінгемський палац не прокоментували це рішення.

Нагадаємо, що дітей принца Гаррі та Мегана Маркла не запросили на коронацію Чарльза ІІІ.

Сам британський король відмовив принцу Гаррі, своєму молодшому синові, у зустрічі в Лондоні.