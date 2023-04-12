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Принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл, — СМИ

12 апреля 2023 20:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл, — СМИ
Принц Гарри будет присутствовать на коронации отца. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Принц Гарри будет присутствовать на коронационной службе своего отца в Вестминстерском аббатстве 6 мая, но его жена, Меган, герцогиня Сассекская, не будет присутствовать. 

Об этом пишет BBC.

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Это вызывает дополнительную неразрешенную семейную напряженность, особенно после выпуска книги Гарри "Спейр", которая раскрыла разногласия в королевской семье. Принц Гарри сказал, что чувствует себя вторым в своей семьи. 

Опасения по поводу негативного освещения в СМИ, особенно в отношении Меган, были также раскрыты в ранней серии Netflix. Сын пары, принц Арчи, останется в США со своей матерью в день коронации и отметит свой четвертый день ​​рождения.

 Принц Гарри и Меган выступили с заявлением, подтверждая его посещение коронации и отсутствие Меган и их дочери, принцессы Лилибет. Пока не было комментариев о причинах ее отсутствия.

Ни пресс-секретарь пары, ни Букингемский дворец не прокомментировали это решение.

Напомним, что детей принца Гарри и Мегана Маркла не пригласили на коронацию Чарльза III.

Сам британский король отказал принцу Гарри, своему младшему сыну, во встрече в Лондоне.

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