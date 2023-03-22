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Принц Вільям зустрівся з військовими біля кордону з Україною: деталі візиту

22 березня 2023 21:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Принц Вільям та військові
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 22 березня, принц Вільям прибув до Варшави в рамках несподіваної дводенної поїздки до Польщі. Він зустрівся з британськими та польськими військовими та подякував їм за підтримку України. До того ж принц Вільям хотів більше дізнатися про те, як Польща піклується про українських біженців.

Про це повідомляє The Guardian.

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Деталі

Принц Вільям став першим членом королівської родини, який зустрів війська в Польщі під час візиту.

Під час перебування в країні він також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

На військовій базі протиповітряної оборони в південно-східному польському місті Жешув він подякував британським військам, які базуються приблизно за годину їзди від українського кордону, за "захист нашої свободи".

Після прибуття на базу принцу показали ракетну установку.

"Я просто хотів прийти сюди особисто, щоб подякувати вам за все, що ви робите, дбаєте про безпеку всіх тут і стежите за тим, що відбувається. Тож просто велике спасибі за те, що ви робите щодня", — сказав Вільям.

Він наголосив, що військові виконують справді важливу роботу. 

"Ми тут, щоб захистити критичну національну інфраструктуру в регіоні. Ми маємо абсолютний привілей приймати принца Уельського, і ми раді, що він вирішив приїхати і відвідати нас", — відреагував на візит принца Вільяма майор Річард Кей.

Принц також відвідав польських солдатів на базі 3-ї бригади Сил територіальної оборони в Жешуві. Пізніше він поїде до центру розміщення у Варшаві, щоб зустрітися з українськими біженцями.

Коли Вільям приземлився у Варшаві він зазначив, що це справді фантастично повернутися в Польщу.

"Я тут, тому що хочу особисто подякувати польським і британським військам, які працюють у тісному та важливому партнерстві. Я також хочу віддати належне надихаючій людяності польського народу. Ви відкрили свої серця так само як і свої домівки. Ось чому сьогодні вдень я відвідав Жешув, щоб зустрітися з військами, які там базуються, почути їхні історії та визнати їхній обов’язок. Я був вражений їхньою пристрастю, а також спільною рішучістю захищати наші спільні свободи", — сказав принц.

Нагадаємо, інструктори з "Кінних Лорда Страткони" ("Королівські канадці") 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER у партнерстві з військовослужбовцями Збройних сил Польщі та Збройних сил Норвегії навчають українських військовослужбовців. Бійці ЗСУ освоюють бронетанкове мистецтво використання танків Leopard у Польщі.

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