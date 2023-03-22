Принц Уильям встретился с военными возле границы с Украиной: детали визита

Принц Уильям и военные

Сегодня, 22 марта, принц Уильям прибыл в Варшаву в рамках неожиданной двухдневной поездки в Польшу. Он встретился с британскими и польскими военными и поблагодарил их за поддержку Украины. К тому же принц Уильям хотел больше узнать о том, как Польша заботится об украинских беженцах.

Об этом сообщает The Guardian.

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Принц Уильям стал первым членом королевской семьи, который встретил войска в Польше во время визита.

Во время пребывания в стране он также встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

На военной базе противовоздушной обороны в юго-восточном польском городе Жешув он поблагодарил британские войска, базирующиеся примерно в часе езды от украинской границы, за "защиту нашей свободы".

По прибытии на базу принцу показали ракетную установку.

"Я просто хотел прийти сюда лично, чтобы поблагодарить вас за все, что вы делаете, заботитесь о безопасности всех здесь и следите за происходящим. Так что просто большое спасибо за то, что вы делаете каждый день", — сказал Уильям.

Он подчеркнул, что военные выполняют действительно важную работу.

"Мы здесь, чтобы защитить критическую национальную инфраструктуру в регионе. Мы имеем абсолютную привилегию принимать принца Уэльского, и мы рады, что он решил приехать и посетить нас", — отреагировал на визит принца Уильяма майор Ричард Кэй.

Принц также посетил польских солдат на базе 3-й бригады Сил территориальной обороны в Жешуве. Позже он отправится в центр размещения в Варшаве, чтобы встретиться с украинскими беженцами.

Когда Уильям приземлился в Варшаве, он отметил, что это действительно фантастически вернуться в Польшу.

"Я здесь, потому что хочу лично поблагодарить польские и британские войска, которые работают в тесном и важном партнерстве. Я также хочу отдать должное вдохновляющей человечности польского народа. Вы открыли свои сердца так же как и свои дома. Вот почему сегодня днем я посетил Жешув, чтобы встретиться с базирующимися там войсками, услышать их истории и признать их обязанность. Я был поражен их страстью, а также общей решимостью защищать наши общие свободы", — сказал принц.

Напомним, инструкторы из "Конных Лорда Стратконы" ("Королевские канадцы") 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных Сил Канады в рамках операции UNIFIER в партнерстве с военнослужащими Вооруженных сил Польши и Вооруженных сил Норвегии обучают украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ осваивают бронетанковое искусство использования танков Leopard в Польше.