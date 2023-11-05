Принца Вільяма вкусили за палець під час поїздки до Сінгапуру — кумедний момент потрапив на фото

Принц Вільям у Сингапурі вітає шанувальників. Фото: REUTERS

Принц Вільям прибув до Сінгапуру для нагородження Earthshot. Під час зустрічі із шанувальниками милий малюк вкусив палець принца. Це був восьмимісячний хлопчик Альбане Коста.

Про це повідомляє The Sun.

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Принц Вільям приїхав до Сінгапуру перед третьою щорічною церемонією вручення премії Earthshot. Після його прибуття десятки людей вітали його гучними вигуками і розмахували британськими прапорами.

Принц тиснув руки шанувальникам, роздавав автографи та зробив селфі з багатьма сінгапурцями. Маленький хлопчик Альбан Коста мило взявся за руку принца, а потім вкусив його за палець. В цей момент Вільям посміхався до хлопчика та розмовляв з ним, всі навколо були розчулені.

Малюк Альбан Коста тримає палець принца Вільяма. Фото: The Sun

Хлопчик кусає принца за палець. Фото: The Sun

Перш ніж привітати натовп, Вільям стояв на верхньому поверсі, щоб побачити приголомшливий вид на 40-метровий дощовий вихор, найбільший у світі критий водоспад, який підсвітили зеленим світлом на знак його прибуття. Йому також показали дерево, посаджене на його честь у внутрішньому саду біля підніжжя водоспаду.

Востаннє спадкоємець британського престолу відвідував Сінгапур разом із дружиною принцесою Кетрін у 2012 році.

Цього разу Вільям приїхав сам і він зосередив увагу на премії Earthshot, яку він і його благодійна організація Royal Foundation запустили в 2020 році для просування інноваційних рішень і технологій для боротьби з глобальним потеплінням.

Нагадаємо, Принцеса Уельська Кейт Міддлтон завітала разом із принцом Вільямом до Шотландії. Пара поспілкувалась з представниками благодійної організації Outfit Moray, яка проводить навчальні програми для молоді.