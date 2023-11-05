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Принца Вільяма вкусили за палець під час поїздки до Сінгапуру — кумедний момент потрапив на фото

5 листопада 2023 20:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Принца Вільяма вкусили за палець під час поїздки до Сінгапуру — кумедний момент потрапив на фото
Принц Вільям у Сингапурі вітає шанувальників. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Принц Вільям прибув до Сінгапуру для нагородження Earthshot. Під час зустрічі із шанувальниками милий малюк вкусив палець принца. Це був восьмимісячний хлопчик Альбане Коста.

Про це повідомляє The Sun.

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Малюк вкусив Принца Вільяма за палець

Принц Вільям приїхав до Сінгапуру перед третьою щорічною церемонією вручення премії Earthshot. Після його прибуття десятки людей вітали його гучними вигуками і розмахували британськими прапорами.

Принц тиснув руки шанувальникам, роздавав автографи та зробив селфі з багатьма сінгапурцями. Маленький хлопчик Альбан Коста мило взявся за руку принца, а потім вкусив його за палець. В цей момент Вільям посміхався до хлопчика та розмовляв з ним, всі навколо були розчулені. 

8-місячний Альбан Коста тримає пальчик принца Вільяма
Малюк Альбан Коста тримає палець принца Вільяма. Фото: The Sun
Хлопчик кусає принца за палець
Хлопчик кусає принца за палець. Фото: The Sun

Перш ніж привітати натовп, Вільям стояв на верхньому поверсі, щоб побачити приголомшливий вид на 40-метровий дощовий вихор, найбільший у світі критий водоспад, який підсвітили зеленим світлом на знак його прибуття. Йому також показали дерево, посаджене на його честь у внутрішньому саду біля підніжжя водоспаду.

Востаннє спадкоємець британського престолу відвідував Сінгапур разом із дружиною принцесою Кетрін у 2012 році.

Цього разу Вільям приїхав сам і він зосередив увагу на премії Earthshot, яку він і його благодійна організація Royal Foundation запустили в 2020 році для просування інноваційних рішень і технологій для боротьби з глобальним потеплінням.

Нагадаємо, Принцеса Уельська Кейт Міддлтон завітала разом із принцом Вільямом до Шотландії. Пара поспілкувалась з представниками благодійної організації Outfit Moray, яка проводить навчальні програми для молоді.

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