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Принца Уильяма укусили за палец во время поездки в Сингапур — забавный момент попал на фото

5 ноября 2023 20:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Принца Уильяма укусили за палец во время поездки в Сингапур — забавный момент попал на фото
Принц Уильям в Сингапуре приветствует поклонников. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Принц Уильям прибыл в Сингапур для награждения Earthshot. Во время встречи с поклонниками милый малыш укусил палец принца. Это был восьмимесячный мальчик Альбане Коста.

Об этом сообщает The Sun.

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Малыш укусил Принца Уильяма за палец

Принц Уильям приехал в Сингапур перед третьей ежегодной церемонией вручения премии Earthshot. По его прибытию десятки людей приветствовали его громкими возгласами и размахивали британскими флагами.

Принц жал руки поклонникам, раздавал автографы и сделал селфи со многими сингапурцами. Маленький мальчик Альбан Коста мило взялся за руку принца, а затем укусил его за палец. В этот момент Уильям улыбался мальчику и разговаривал с ним, все вокруг были умилены.

8-месячный Альбан Коста держит пальчик принца Уильяма
Малыш Альбан Коста держит палец принца Уильяма. Фото: The Sun
Мальчик кусает принца за палец
Мальчик кусает принца за палец. Фото: The Sun

Прежде чем приветствовать толпу, Уильям стоял на верхнем этаже, чтобы увидеть потрясающий вид на 40-метровый вихрь, самый большой в мире крытый водопад, который светился зеленым светом в знак его прибытия. Ему также показали дерево, посаженное в его честь во внутреннем саду у подножия водопада.

В последний раз наследник британского престола посещал Сингапур вместе с супругой принцессой Кэтрин в 2012 году.

В этот раз Уильям приехал сам и он сосредоточил внимание на премии Earthshot, которую он и его благотворительная организация Royal Foundation запустили в 2020 году для продвижения инновационных решений и технологий по борьбе с глобальным потеплением.

Напомним, Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приехала вместе с принцем Уильямом в Шотландию. Пара пообщалась с представителями благотворительной организации Outfit Moray, которая проводит обучающие программы для молодежи.

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