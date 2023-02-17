Вплив росії в Африці зростає

Росія поширює свій вплив в Африці, використовуючи кривавих найманців

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Російська влада вже давно просуває свої політичні та бізнесові інтереси руками найманців. Про групу Вагнера вперше заговорили в 2014 через російське вторгнення в Україну. Нині руками вагнерівців росія поширює свій вплив в Африці, і присутність найманців на континенті зростає. Детальніше пише у своїй статті викладач Королівського коледжу Лондона Алессандро Ардуіно. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Група Вагнера в Африці: Присутність росії на континенті все більше тримається на найманцях

Найманці стали невід'ємною частиною Африки з другої половини 20-го століття. Їх використовували для захисту чинних лідерів або встановлення нових у зонах конфліктів.

Їхня пропозиція — зброя в оренду — залишалася по суті незмінною протягом десятиліть. Однак останнім часом вони зазнали еволюції, яка змушує країни уважніше придивитися до їхньої ролі — від технічних радників до бойовиків на передовій.

Сьогодні найманців використовують для просування зовнішньої політики держав. І москва є лідером у цьому питанні.

Лівія, Судан, Мозамбік, Центральноафриканська Республіка, Малі та Демократична Республіка Конго запропонували вигідні контракти на видобуток природних ресурсів і стали плацдармом для повернення росії в Африку. Росія вперше отримала вплив на континенті в епоху Холодної війни наприкінці 1940-х років, коли африканські держави стали на бік Заходу і Радянського Союзу.

Москва все ще розглядає Африку як регіон, де вона може поширювати свою владу і отримувати прибуток від багатих природних ресурсів. Цього разу стратегія росії ґрунтується більше на прагненні до прибутку, ніж на ідеології. Йдеться про економічну ефективність і грубу реальну політику, яка приділяє мало уваги моралі та етиці.

Поки російська армія загрузла у війні з Україною, найманці на кшталт "Вагнер Груп" — квазіприватної військової компанії — слугують прикриттям для геополітичних інтересів москви в Африці.

За часів президента владіміра путіна (1999-2008 роки і з 2012 по теперішній час) російські приватні військові компанії і найманці стали невід'ємною складовою російської зовнішньої політики.

В Африці група Вагнера знайшла сприятливу екосистему для поширення російського впливу.

Протягом останніх семи років, досліджуючи діяльність китайських приватних охоронних компаній в Африці, я також відстежував еволюцію найманців і приватних військових компаній з росії та Туреччини в регіоні. На мою думку, в Африці росія використовує "Вагнер Груп" для захисту впливових лідерів і просування геополітичного порядку денного москви.

Група допомагає залучати мегаінвестиції та втручається в гарячі точки, охоплені кризою, часто не зважаючи на жертви серед цивільного населення. Це глибоко впливає на стабільність на континенті.

Що таке "Група Вагнера"

Відколи путін прийшов до влади у 2012 році, російське міністерство оборони функціонує без незалежного парламентського контролю.

Індивідуальні відносини замінили військову і розвідувальну бюрократію. Приватні мережі дозволили найближчому оточенню путіна працювати в тіні і сприяють використанню парамілітарних груп і найманців.

Вважається, що "Вагнер Груп" була створена полковником у відставці Дмитром Уткіним, який забезпечує зв'язок між групою і військовою розвідкою росії. Подробиці її походження невідомі, але вперше вона потрапила в міжнародні заголовки в 2014 році після вторгнення росії до Криму та на сході України.

Вважається, що "Вагнер Груп" фінансується Євгеном Пригожиним, магнатом у сфері громадського харчування, який став сумнозвісним командиром.

Протягом багатьох років група Вагнера заперечувала будь-які офіційні зв'язки з кремлем, резиденцією російської влади. Однак Пригожин вийшов на чисту воду в обміні повідомленнями в соціальних мережах між ним і вищим військовим керівництвом росії.

Однак, враховуючи схильність кремля до військового обману, Пригожин може бути актором у цій історії. Йому не обов'язково грати головну роль.

Фото: REUTERS/Igor Russak

Сергій Суханкін досліджує російські приватні військові компанії. Він каже, що Пригожин не є олігархом, здатним створити власну приватну армію. Він, ймовірно, представляє ще один шар затемнення між Вагнером і його абсолютним ляльководом.

Чому Африка

Від Малі до Судану ПВК Вагнер отримує вигоду від вдалого поєднання таких речей, як політична нестабільність, багаті природні ресурси та збройна опозиція низької інтенсивності.

У Судані в 2017 році група Вагнера забезпечувала охорону та логістичну підтримку для захисту колишнього президента Омара аль-Башира. В обмін на це російський бізнес отримав ліцензії на видобуток алмазів.

У Центральноафриканській Республіці, яка має багаті родовища алмазів і золота, вагнерівці почали підтримувати боротьбу уряду проти повстанських груп у 2017 році. В обмін на це російські радники отримали можливість впливати на уряд в політичних та економічних питаннях.

У багатому на газ Мозамбіку група Вагнера підтримувала урядові війська, які боролися з повстанцями на півночі країни. За місяць до розгортання "Вагнер Груп" у вересні 2019 року Мозамбік підписав з росією угоди про мінеральні ресурси, енергетику та оборону.

У 2021 році уряд Малі уклав контракт з компанією Wagner Group на боротьбу з екстремізмом у Сахелі. Це підтвердив міністр закордонних справ росії сергій лавров.

Але повідомлень про насильство російських найманців по відношенню до мирного населення стає дедалі більше.

Експерти ООН закликали розслідувати роль угруповання у масовому вбивстві кількох сотень цивільних осіб у Малі в березні 2022 року. У січні 2023 року США оголосили "Вагнер Груп" злочинною організацією.

Зростання присутності групи в Африці понесло за собою більш жорсткими санкціями проти її лідерів та їхніх компаній. США та Європейський Союз очолили цей процес. Шістнадцять європейських країн, включаючи Францію, Великобританію та Німеччину, заявили про причетність російського уряду до надання матеріальної підтримки діяльності групи Вагнера в Малі.

Що далі

Незважаючи на міжнародний резонанс, санкції мають обмежений вплив. Цілком ймовірно, що російські найманці продовжать збільшувати свою присутність в Африці.

На мою думку, зростаюча присутність групи Вагнера в Африці ілюструє, що кінцевою метою є "керований хаос". Це означає підтримання нестабільності та отримання прибутку від нестабільності, що триває, через експлуататорські відносини з багатьма африканськими урядами.

Постійна залежність кремля від групи Вагнера проливає світло на стратегічну важливість Африки в російській зовнішній політиці. Оскільки москва прагне отримати доступ до природних ресурсів Африки і кинути виклик західному впливу, вона знайшла сприйнятливу аудиторію серед держав, незадоволених діями Заходу.

Історія діяльності найманців в Африці, однак, слугує пересторогою. Використання "керованого хаосу" для отримання прибутку призводить до виснаження природних ресурсів, корупції, порушень прав людини та заважає довгостроковому розвитку.

Алессандро Ардуіно, викладач Королівського коледжу Лондона

Фото: REUTERS/Igor Russak