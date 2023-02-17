Влияние россии в Африке растет

Присутствие вагнеровцев в Африке растет
Российские власти уже давно продвигают свои политические и бизнес-интересы руками наемников. О группе Вагнера впервые заговорили в 2014 году из-за российского вторжения в Украину. В настоящее время руками вагнеровцев россия распространяет свое влияние в Африке, и присутствие наемников на континенте растет. Детальнее пишет в своей статье преподаватель Королевского колледжа Лондона Алессандро Ардуино. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.
Группа Вагнера в Африке: Присутствие россии на континенте все больше держится на наемниках
Наемники стали неотъемлемой частью Африки со второй половины 20 века. Их использовали для защиты действующих лидеров или установления новых в зонах конфликтов.
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Их предложение — оружие в аренду — оставалось по существу неизменным в течение десятилетий. Однако в последнее время они испытали эволюцию, которая заставляет страны внимательнее присмотреться к их роли — от технических советников до боевиков на передовой.
Сегодня наемников используют для продвижения внешней политики государств. И москва является лидером в этом вопросе.
Ливия, Судан, Мозамбик, Центральноафриканская Республика, Мали и Демократическая Республика Конго предложили выгодные контракты на добычу природных ресурсов и стали плацдармом для возвращения россии в Африку. Россия впервые получила влияние на континенте в эпоху Холодной войны в конце 1940-х годов, когда африканские государства приняли сторону Запада и Советского Союза.
Москва все еще рассматривает Африку как регион, где она может распространять свою власть и извлекать прибыль от богатых природных ресурсов. На этот раз стратегия россии основывается больше на стремлении к прибыли, чем на идеологии. Речь идет об экономической эффективности и грубой реальной политике, которая уделяет мало внимания морали и этике.
Пока российская армия погрязла в войне с Украиной, наемники типа "Вагнер Групп" — квазичастной военной компании — служат прикрытием для геополитических интересов москвы в Африке.
Во времена президента владимира путина (1999-2008 годы и с 2012 по настоящее время) российские частные военные компании и наемники стали неотъемлемой составляющей российской внешней политики.
В Африке группа Вагнера отыскала подходящую экосистему для распространения российского действия.
В последние семь лет, исследуя деятельность китайских частных охранных компаний в Африке, я также отслеживал эволюцию наемников и частных военных компаний из россии и Турции в регионе. На мой взгляд, в Африке россия использует "Вагнер Групп" для защиты влиятельных лидеров и продвижения геополитической повестки дня москвы.
Группа помогает привлекать мегаинвестиции и вмешивается в горячие точки, охваченные кризисом, часто несмотря на жертвы среди гражданского населения. Это оказывает глубокое влияние на стабильность на континенте.
Что такое "Группа Вагнера"
С тех пор как Путин пришел к власти в 2012 году, российское министерство обороны функционирует без независимого парламентского контроля.
Индивидуальные отношения заменили военную и разведывательную бюрократию. Частные сети позволили ближайшему окружению путина работать в тени и способствуют использованию парамилитарных групп и наемников.
Считается, что "Вагнер Групп" была создана полковником в отставке Дмитрием Уткиным, обеспечивающим связь между группой и военной разведкой россии. Подробности ее происхождения неизвестны, но впервые она попала в международные заголовки в 2014 году после вторжения россии в Крым и на востоке Украины.
Считается, что "Вагнер Групп" финансируется Евгением Пригожиным, магнатом в сфере общепита, который стал печально известным командиром.
В течение многих лет группа Вагнера отрицала какие-либо официальные связи с кремлем, резиденцией российских властей. Однако Пригожин вышел на чистую воду в обмене сообщениями в социальных сетях между ним и высшим военным руководством россии.
Однако, учитывая склонность кремля к военному обману, Пригожин может являться актером в этой истории. Ему не обязательно играть главную роль.
Сергей Суханкин исследует российские частные военные компании. Он говорит, что Пригожин не олигарх, способный создать собственную частную армию. Он, вероятно, представляет еще один слой затемнения между Вагнером и его абсолютным кукловодом.
Почему Африка
От Мали до Судана ПВК Вагнер извлекает выгоду от удачного сочетания таких вещей, как политическая нестабильность, богатые природные ресурсы и вооруженная оппозиция низкой интенсивности.
В Судане в 2017 году группа Вагнера обеспечивала охрану и логистическую поддержку для защиты бывшего президента Омара аль-Башира. В обмен на это российский бизнес получил лицензию на добычу алмазов.
В Центральноафриканской Республике, обладающей богатыми месторождениями алмазов и золота, вагнеровцы начали поддерживать борьбу правительства против повстанческих групп в 2017 году. В обмен на это российские советники получили возможность влиять на правительство по политическим и экономическим вопросам.
В богатом газом Мозамбике группа Вагнера поддерживала правительственные войска, которые боролись с повстанцами на севере страны. За месяц до развертывания "Вагнер Групп" в сентябре 2019 года Мозамбик подписал с россией соглашения о минеральных ресурсах, энергетике и обороне.
В 2021 году правительство Мали заключило контракт с компанией Wagner Group на борьбу с экстремизмом в Сахеле. Это подтвердил министр иностранных дел россии сергей лавров.
Но сообщений о насилии русских наемников по отношению к мирному населению становится все больше.
Эксперты ООН призвали расследовать роль группировки в массовом убийстве нескольких сотен гражданских лиц в Мали в марте 2022 года. В январе 2023 года США объявили "Вагнер Групп" преступной организацией.
Рост присутствия группы в Африке понес за собой более жесткие санкции против ее лидеров и их компаний. США и Европейский Союз возглавили этот процесс. Шестнадцать европейских стран, включая Францию, Великобританию и Германию, заявили о причастности российского правительства к оказанию материальной поддержки деятельности группы Вагнера в Мали.
Что дальше
Несмотря на международный резонанс, санкции оказывают ограниченное влияние. По всей вероятности, что российские наемники продолжат увеличивать свое присутствие в Африке.
На мой взгляд, растущее присутствие группы Вагнера в Африке иллюстрирует, что конечной целью является "управляемый хаос". Это означает поддержание нестабильности и получение прибыли от продолжающейся нестабильности из-за эксплуататорских отношений со многими африканскими правительствами.
Неизменная зависимость кремля от группы Вагнера проливает свет на стратегическую значимость Африки в российской наружной политике. Поскольку москва стремится получить доступ к природным ресурсам Африки и бросить вызов западному влиянию, то она нашла восприимчивую аудиторию среди государств, недовольных действиями Запада.
История деятельности наемников в Африке, однако, служит предостережением. Использование "управляемого хаоса" для получения прибыли приводит к истощению природных ресурсов, коррупции, нарушениям прав человека и мешает долгосрочному развитию.
Алессандро Ардуино, преподаватель Королевского колледжа Лондона
Фото: REUTERS/Igor Russak