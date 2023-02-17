Влияние россии в Африке растет

Россия распространяет свое влияние в Африке, используя кровавых наемников

Мария Кагал Редактор международного отдела

Российские власти уже давно продвигают свои политические и бизнес-интересы руками наемников. О группе Вагнера впервые заговорили в 2014 году из-за российского вторжения в Украину. В настоящее время руками вагнеровцев россия распространяет свое влияние в Африке, и присутствие наемников на континенте растет. Детальнее пишет в своей статье преподаватель Королевского колледжа Лондона Алессандро Ардуино. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Группа Вагнера в Африке: Присутствие россии на континенте все больше держится на наемниках

Наемники стали неотъемлемой частью Африки со второй половины 20 века. Их использовали для защиты действующих лидеров или установления новых в зонах конфликтов.

Их предложение — оружие в аренду — оставалось по существу неизменным в течение десятилетий. Однако в последнее время они испытали эволюцию, которая заставляет страны внимательнее присмотреться к их роли — от технических советников до боевиков на передовой.

Сегодня наемников используют для продвижения внешней политики государств. И москва является лидером в этом вопросе.

Ливия, Судан, Мозамбик, Центральноафриканская Республика, Мали и Демократическая Республика Конго предложили выгодные контракты на добычу природных ресурсов и стали плацдармом для возвращения россии в Африку. Россия впервые получила влияние на континенте в эпоху Холодной войны в конце 1940-х годов, когда африканские государства приняли сторону Запада и Советского Союза.

Москва все еще рассматривает Африку как регион, где она может распространять свою власть и извлекать прибыль от богатых природных ресурсов. На этот раз стратегия россии основывается больше на стремлении к прибыли, чем на идеологии. Речь идет об экономической эффективности и грубой реальной политике, которая уделяет мало внимания морали и этике.

Пока российская армия погрязла в войне с Украиной, наемники типа "Вагнер Групп" — квазичастной военной компании — служат прикрытием для геополитических интересов москвы в Африке.

Во времена президента владимира путина (1999-2008 годы и с 2012 по настоящее время) российские частные военные компании и наемники стали неотъемлемой составляющей российской внешней политики.

В Африке группа Вагнера отыскала подходящую экосистему для распространения российского действия.

В последние семь лет, исследуя деятельность китайских частных охранных компаний в Африке, я также отслеживал эволюцию наемников и частных военных компаний из россии и Турции в регионе. На мой взгляд, в Африке россия использует "Вагнер Групп" для защиты влиятельных лидеров и продвижения геополитической повестки дня москвы.

Группа помогает привлекать мегаинвестиции и вмешивается в горячие точки, охваченные кризисом, часто несмотря на жертвы среди гражданского населения. Это оказывает глубокое влияние на стабильность на континенте.

Что такое "Группа Вагнера"

С тех пор как Путин пришел к власти в 2012 году, российское министерство обороны функционирует без независимого парламентского контроля.

Индивидуальные отношения заменили военную и разведывательную бюрократию. Частные сети позволили ближайшему окружению путина работать в тени и способствуют использованию парамилитарных групп и наемников.

Считается, что "Вагнер Групп" была создана полковником в отставке Дмитрием Уткиным, обеспечивающим связь между группой и военной разведкой россии. Подробности ее происхождения неизвестны, но впервые она попала в международные заголовки в 2014 году после вторжения россии в Крым и на востоке Украины.

Считается, что "Вагнер Групп" финансируется Евгением Пригожиным, магнатом в сфере общепита, который стал печально известным командиром.

В течение многих лет группа Вагнера отрицала какие-либо официальные связи с кремлем, резиденцией российских властей. Однако Пригожин вышел на чистую воду в обмене сообщениями в социальных сетях между ним и высшим военным руководством россии.

Однако, учитывая склонность кремля к военному обману, Пригожин может являться актером в этой истории. Ему не обязательно играть главную роль.

Фото: REUTERS/Igor Russak

Сергей Суханкин исследует российские частные военные компании. Он говорит, что Пригожин не олигарх, способный создать собственную частную армию. Он, вероятно, представляет еще один слой затемнения между Вагнером и его абсолютным кукловодом.

Почему Африка

От Мали до Судана ПВК Вагнер извлекает выгоду от удачного сочетания таких вещей, как политическая нестабильность, богатые природные ресурсы и вооруженная оппозиция низкой интенсивности.

В Судане в 2017 году группа Вагнера обеспечивала охрану и логистическую поддержку для защиты бывшего президента Омара аль-Башира. В обмен на это российский бизнес получил лицензию на добычу алмазов.

В Центральноафриканской Республике, обладающей богатыми месторождениями алмазов и золота, вагнеровцы начали поддерживать борьбу правительства против повстанческих групп в 2017 году. В обмен на это российские советники получили возможность влиять на правительство по политическим и экономическим вопросам.

В богатом газом Мозамбике группа Вагнера поддерживала правительственные войска, которые боролись с повстанцами на севере страны. За месяц до развертывания "Вагнер Групп" в сентябре 2019 года Мозамбик подписал с россией соглашения о минеральных ресурсах, энергетике и обороне.

В 2021 году правительство Мали заключило контракт с компанией Wagner Group на борьбу с экстремизмом в Сахеле. Это подтвердил министр иностранных дел россии сергей лавров.

Но сообщений о насилии русских наемников по отношению к мирному населению становится все больше.

Эксперты ООН призвали расследовать роль группировки в массовом убийстве нескольких сотен гражданских лиц в Мали в марте 2022 года. В январе 2023 года США объявили "Вагнер Групп" преступной организацией.

Рост присутствия группы в Африке понес за собой более жесткие санкции против ее лидеров и их компаний. США и Европейский Союз возглавили этот процесс. Шестнадцать европейских стран, включая Францию, Великобританию и Германию, заявили о причастности российского правительства к оказанию материальной поддержки деятельности группы Вагнера в Мали.

Что дальше

Несмотря на международный резонанс, санкции оказывают ограниченное влияние. По всей вероятности, что российские наемники продолжат увеличивать свое присутствие в Африке.

На мой взгляд, растущее присутствие группы Вагнера в Африке иллюстрирует, что конечной целью является "управляемый хаос". Это означает поддержание нестабильности и получение прибыли от продолжающейся нестабильности из-за эксплуататорских отношений со многими африканскими правительствами.

Неизменная зависимость кремля от группы Вагнера проливает свет на стратегическую значимость Африки в российской наружной политике. Поскольку москва стремится получить доступ к природным ресурсам Африки и бросить вызов западному влиянию, то она нашла восприимчивую аудиторию среди государств, недовольных действиями Запада.

История деятельности наемников в Африке, однако, служит предостережением. Использование "управляемого хаоса" для получения прибыли приводит к истощению природных ресурсов, коррупции, нарушениям прав человека и мешает долгосрочному развитию.

Алессандро Ардуино, преподаватель Королевского колледжа Лондона

Фото: REUTERS/Igor Russak