Продажі Tesla рекордно зросли після зниження цін на електромобілі

До кінця року Маск планує випустити 2 млн автомобілів

Компанія Ілона Маска Tesla Inc. продала 422 875 автомобілів по всьому світу, встановивши новий рекорд. Напередодні компанія знизила ціни, щоб зацікавити споживачів.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Новий рекорд Маска

Зазначається, що аналітики очікували, що показник продажів компанії буде дещо меншим. Так, фахівці очікували, що продажі сягнуть 432 513 автомобілів, однак Tesla Inc встановила новий рекорд у кварталі і продала 440 808 автівок.

Пізніше Ілон Маск заявив, що Tesla планує випустити від 1,8 до 2 мільйонів автомобілів цього року.

Інфографіка продажів

Нагадаємо, на початку березня компанія Tesla, яка випускає електромобілі, заявила, що відкликає 3470 автомобілів Model Y 2022-2023 років випуску в США через те, що болти, які кріплять рами спинок сидінь другого ряду, можливо, були ненадійно затягнуті.