Продажі Tesla рекордно зросли після зниження цін на електромобілі
Компанія Ілона Маска Tesla Inc. продала 422 875 автомобілів по всьому світу, встановивши новий рекорд. Напередодні компанія знизила ціни, щоб зацікавити споживачів.
Про це пише Bloomberg.
Новий рекорд Маска
Зазначається, що аналітики очікували, що показник продажів компанії буде дещо меншим. Так, фахівці очікували, що продажі сягнуть 432 513 автомобілів, однак Tesla Inc встановила новий рекорд у кварталі і продала 440 808 автівок.
Пізніше Ілон Маск заявив, що Tesla планує випустити від 1,8 до 2 мільйонів автомобілів цього року.
Нагадаємо, на початку березня компанія Tesla, яка випускає електромобілі, заявила, що відкликає 3470 автомобілів Model Y 2022-2023 років випуску в США через те, що болти, які кріплять рами спинок сидінь другого ряду, можливо, були ненадійно затягнуті.