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Продажи Tesla рекордно выросли после снижения цен на электромобили

2 апреля 2023 21:46
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До конца года Маск планирует выпустить 2 млн автомобилей
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Компания Илона Маска Tesla Inc продала 422 875 автомобилей по всему миру, установив новый рекорд. Накануне компания снизила цены, чтобы заинтересовать потребителей.

Об этом пишет Bloomberg.

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Новый рекорд Маска

Отмечается, что аналитики ожидали, что показатель продаж компании будет несколько меньше. Так, специалисты ожидали, что продажи достигнут 432 513 автомобилей, однако Tesla Inc установила новый рекорд в квартале и продала 440 808 автомобилей.

Позже Илон Маск заявил, что Tesla планирует выпустить от 1,8 до 2 миллионов автомобилей в текущем году.

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Инфографика продаж

Напомним, в начале марта компания Tesla, выпускающая электромобили, заявила, что отзывает 3470 автомобилей Model Y 2022-2023 годов выпуска в США из-за того, что болты, крепящие рамы спинок сидений второго ряда, возможно, были ненадежно затянуты.

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