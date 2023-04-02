Продажи Tesla рекордно выросли после снижения цен на электромобили
Компания Илона Маска Tesla Inc продала 422 875 автомобилей по всему миру, установив новый рекорд. Накануне компания снизила цены, чтобы заинтересовать потребителей.
Об этом пишет Bloomberg.
Новый рекорд Маска
Отмечается, что аналитики ожидали, что показатель продаж компании будет несколько меньше. Так, специалисты ожидали, что продажи достигнут 432 513 автомобилей, однако Tesla Inc установила новый рекорд в квартале и продала 440 808 автомобилей.
Позже Илон Маск заявил, что Tesla планирует выпустить от 1,8 до 2 миллионов автомобилей в текущем году.
Напомним, в начале марта компания Tesla, выпускающая электромобили, заявила, что отзывает 3470 автомобилей Model Y 2022-2023 годов выпуска в США из-за того, что болты, крепящие рамы спинок сидений второго ряда, возможно, были ненадежно затянуты.