Професійна донощиця з РФ зізналася у написанні майже тисячі скарг через СВО

В Росії поліція схвалює доноси. Фото: росЗМІ

Головна донощиця Росії написала на росіян та військовополонених майже тисячу скарг через СВО. За її словами, так вона бореться за своє майбутнє, бо не хоче платити репарації українцям.

Про це пишуть російські ЗМІ .

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Скарги

Восени на антрополога Олександру Архіпову прийшов донос через інтерв'ю про новомову. Вона спробувала розібратися, хто його написав, і вийшла на Ірину (ім'я змінено) — дуже діяльну жінку, яка надіслала ще 21 скаргу на колег Олександри, які виступали у ЗМІ-іноагентах. Тоді Архипова вирішила зв'язатися із незадоволеною громадянкою, і та, як не дивно, розгорнуто їй усе пояснила.

Сама Ірина назвала себе професійною донощицею, яка має це "в крові", оскільки її дід був співробітником НКВС і "активно використовував інструментарій скарг". За її словами, вона хоче "створити атмосферу страху" та "привчити" людей контактувати зі ЗМІ-іноагентами. Як вважає Ірина, це допоможе "послабити" опозиційні медіа, обвалити їм перегляди та у результаті спровокувати їхнє закриття. У розмові з "Медіазоною" (визнана іноагентом) жінка додала, що вона також дивиться інтерв'ю з військовополоненими.

Сама Ірина назвала себе професійною донощицею, яка має це "в крові", оскільки її дід був співробітником НКВС і "активно використовував інструментарій скарг". За її словами, вона хоче "створити атмосферу страху" та "привчити" людей контактувати зі ЗМІ-іноагентами.

Як вважає Ірина, це допоможе "послабити" опозиційні медіа, обвалити їм перегляди та у результаті спровокувати їхнє закриття. У розмові з "Медіазоною" (визнана іноагентом) жінка додала, що вона також дивиться інтерв'ю з військовополоненими і відстежує, хто з них здався добровільно чи "поширює брехню" про СВО.

За визнанням самої Ірини, за кордоном вона ніколи не була, раніше працювала викладачем у виші, а тепер живе на заощадження. Доносами вона займається за схемою "два за два": спочатку залпом дивиться Ютуб-відео і шукає там ворожі елементи, а потім відпочиває. Усього ж за час СВО, за словами Ірини, вона написала 922 доноси. При цьому вона докладно розповіла і про свої мотиви:

"Мій інтерес суто матеріальний. Річ у тому, що українська влада з перших днів твердить про те, що Росія "повинна" їм заплатити "репарації". Московські чиновники себе точно не образять, а ось з провінції збиратимуть "репарації", плюс як у 90-ті роки скоротять силові структури. Це означає, що в моєму місті буде величезне безробіття і її сестра - злочинність. Плюс все різко подорожчає. Це означає, що мені доведеться набагато більше працювати, ніж сьогодні, набагато гірше харчуватися", — сказала вона.

Нагадаємо, що 14 квітня в Сумській області СБУ затримала агента Росії , який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні. Він був місцевим жителем, якого завербував росіянин, який працює у ФСБ.