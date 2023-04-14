Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Профессиональная доносчица из РФ призналась в написании почти тысячи жалоб из-за СВО arrow

Профессиональная доносчица из РФ призналась в написании почти тысячи жалоб из-за СВО

14 апреля 2023 17:49
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Профессиональная доносчица из РФ призналась в написании почти тысячи жалоб из-за СВО
В России полиция одобряет доноcы. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главная доносчица России написала на россиян и военнопленных почти тысячу жалоб из-за СВО. По её словам, так она борется за своё будущее — потому что не хочет платить репарации украинцам.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Жалобы

Осенью на антрополога Александру Архипову пришёл донос из-за интервью о новоязе. Она попыталась разобраться, кто его написал, и вышла на Ирину (имя изменено) — очень деятельную женщину, которая отправила ещё 21 жалобу на коллег Александры, выступавших в СМИ-иноагентах. Тогда Архипова решила связаться с недовольной гражданкой, и та, как ни странно, развёрнуто ей всё объяснила.

Сама Ирина назвала себя профессиональной доносчицей, у которой это "в крови", поскольку её дед был сотрудником НКВД и "активно использовал инструментарий жалоб". По её словам, она хочет "cоздать атмосферу страха" и "отучить" людей контактировать со СМИ-иноагентами.

Как считает Ирина, это поможет "ослабить" оппозиционные медиа, обвалить им просмотры и в итоге спровоцировать их закрытие. В беседе с "Медиазоной" (признана иноагентом) женщина добавила, что она также смотрит интервью с военнопленными — и отслеживает, кто из них сдался добровольно или "распространяет ложь" про СВО. 

По признанию самой Ирины, за границей она никогда не была, раньше работала преподавателем в вузе, а теперь живёт на сбережения. Доносами она занимается по схеме "два через два": сперва залпом смотрит Ютуб-видео и ищет там враждебные элементы, а затем отдыхает. Всего же за время СВО, со слов Ирины, она написала 922 доноса. При этом она подробно рассказала и о своих мотивах:

"Мой интерес сугубо материален. Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что Россия "должна" будет им заплатить "репарации". Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать "репарации", плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра - преступность. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться", — сказала она.

Напомним, что 14 апреля, в Сумской области СБУ задержала агента России, который искал "слабые места" на украинско-российской границе. Он был местным жителем, которого завербовал работающий в ФСБ россиянин.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB