Профессиональная доносчица из РФ призналась в написании почти тысячи жалоб из-за СВО

В России полиция одобряет доноcы. Фото: росСМИ

Главная доносчица России написала на россиян и военнопленных почти тысячу жалоб из-за СВО. По её словам, так она борется за своё будущее — потому что не хочет платить репарации украинцам.

Об этом пишут российские СМИ.

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Жалобы

Осенью на антрополога Александру Архипову пришёл донос из-за интервью о новоязе. Она попыталась разобраться, кто его написал, и вышла на Ирину (имя изменено) — очень деятельную женщину, которая отправила ещё 21 жалобу на коллег Александры, выступавших в СМИ-иноагентах. Тогда Архипова решила связаться с недовольной гражданкой, и та, как ни странно, развёрнуто ей всё объяснила.

Сама Ирина назвала себя профессиональной доносчицей, у которой это "в крови", поскольку её дед был сотрудником НКВД и "активно использовал инструментарий жалоб". По её словам, она хочет "cоздать атмосферу страха" и "отучить" людей контактировать со СМИ-иноагентами.

Как считает Ирина, это поможет "ослабить" оппозиционные медиа, обвалить им просмотры и в итоге спровоцировать их закрытие. В беседе с "Медиазоной" (признана иноагентом) женщина добавила, что она также смотрит интервью с военнопленными — и отслеживает, кто из них сдался добровольно или "распространяет ложь" про СВО.

По признанию самой Ирины, за границей она никогда не была, раньше работала преподавателем в вузе, а теперь живёт на сбережения. Доносами она занимается по схеме "два через два": сперва залпом смотрит Ютуб-видео и ищет там враждебные элементы, а затем отдыхает. Всего же за время СВО, со слов Ирины, она написала 922 доноса. При этом она подробно рассказала и о своих мотивах:

"Мой интерес сугубо материален. Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что Россия "должна" будет им заплатить "репарации". Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать "репарации", плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра - преступность. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться", — сказала она.

Напомним, что 14 апреля, в Сумской области СБУ задержала агента России, который искал "слабые места" на украинско-российской границе. Он был местным жителем, которого завербовал работающий в ФСБ россиянин.