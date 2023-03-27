Прогнозований світовий "демографічний вибух" може ніколи не відбутися: дослідження

Нові прогнози є гарною новиною для глобального довкілля

Довгоочікувана "демографічна бомба" може не вибухнути, вважають автори нового дослідження. Вони стверджують, що чисельність населення досягне піку нижче і раніше, ніж прогнозувалося раніше.

Про це йдеться у дослідженні Earth4ALL, пише The Guardian.

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Дослідження, проведене на замовлення Римського клубу, прогнозує, що за нинішніх тенденцій населення світу досягне максимуму у 8,8 мільярда до середини століття, а потім швидко зменшиться. Пік може настати раніше, якщо уряди зроблять прогресивні кроки для підвищення середніх доходів і рівня освіти.

Нові прогнози є гарною новиною для глобального довкілля. Як тільки демографічне зростання буде подолано, тиск на природу та клімат повинен почати зменшуватися, а разом з ним і соціальна та політична напруженість. Однак автори застерігають, що зниження народжуваності саме по собі не вирішить екологічних проблем планети.

Зменшення чисельності населення також може створити нові проблеми, такі як скорочення робочої сили та збільшення навантаження на систему охорони здоров'я, пов'язане зі старінням суспільства, як це відбувається в таких країнах, як Японія та Південна Корея.

Один із авторів, Бен Каллегарі, сказав, що результати дослідження дають підстави для оптимізму, але є один нюанс.

"Це дає нам підстави вважати, що "демографічна бомба" не вибухне, але ми все ще стикаємося зі значними викликами з екологічної точки зору. Нам потрібно докласти чимало зусиль, щоб змінити нинішню парадигму розвитку, яка полягає у надмірному споживанні та надвиробництві, що є більшими проблемами, ніж народонаселення", — сказав Каллегарі.

Попередні дослідження показували похмурішу картину. Минулого року ООН підрахувала, що до середини століття населення планети сягне 9,7 мільярда і продовжить зростати протягом кількох десятиліть після цього.

Новий прогноз був підготовлений колективом Earth4All, до якого входять провідні екологічні та економічні установи, зокрема Потсдамський інститут досліджень впливу на клімат, Стокгольмський центр стійкості та Норвезька бізнес-школа BI.

Звіт ґрунтується на новій методології, яка включає соціальні та економічні фактори, що мають доведений вплив на народжуваність, такі як підвищення рівня освіти, особливо для жінок, та покращення доходів. У ньому окреслено два сценарії розвитку подій залежно від того, якою мірою буде проводитися така політика.

У звичайному випадку передбачається, що існуючої політики буде достатньо, щоб обмежити зростання глобального населення до рівня нижче 9 мільярдів у 2046 році, а потім знизитися до 7,3 мільярда в 2100 році.

У другому, більш оптимістичному сценарії — коли уряди в усьому світі підвищать податки на багатих, щоб інвестувати в освіту, соціальні послуги та покращення рівності — згідно з ним кількість людей може досягти 8,5 мільярдів вже до 2040 року, а потім впасти більш ніж на третину до приблизно 6 мільярдів у 2100 році. За цим шляхом вони передбачають значні досягнення до середини століття для людського суспільства та природного середовища.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження щоденних рівнів дрібних твердих частинок (PM2,5) в атмосфері по всьому світу показало, що лише 0,18% світової площі суші та 0,001% населення світу піддаються високим рівням PM2,5, які є провідним екологічним фактором ризику для здоров'я. Ці рівні нижчі за рівні безпеки, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я.