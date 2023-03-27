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Прогнозируемый мировой "демографический взрыв" может никогда не произойти: исследование

27 марта 2023 11:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Новые прогнозы являются хорошей новостью для глобальной среды
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Долгожданная "демографическая бомба" может не взорваться, считают авторы нового исследования. Они утверждают, что численность населения достигнет пика ниже и раньше, чем прогнозировалось ранее.

Об этом говорится в исследовании Earth4ALL, пишет The Guardian.

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Исследование, проведенное по заказу Римского клуба, прогнозирует, что при нынешних тенденциях население мира достигнет максимума в 8,8 миллиарда к середине века, а затем быстро уменьшится. Пик может наступить раньше, если правительства предпримут прогрессивные шаги для повышения средних доходов и уровня образования.

Новые прогнозы являются хорошей новостью для глобальной среды. Как только демографический рост будет преодолен, давление на природу и климат должно начать уменьшаться, а вместе с ним и социальная и политическая напряженность. Однако авторы предостерегают, что снижение рождаемости само по себе не решит экологические проблемы планеты.

Уменьшение численности населения может также создать новые проблемы, такие как сокращение рабочей силы и увеличение нагрузки на систему здравоохранения, связанное со старением общества, как это происходит в таких странах, как Япония и Южная Корея.

Один из авторов Бен Каллегари сказал, что результаты исследования дают основания для оптимизма, но есть один нюанс.

"Это дает нам основания полагать, что "демографическая бомба" не взорвется, но мы все еще сталкиваемся со значительными вызовами с экологической точки зрения. Нам нужно приложить немало усилий, чтобы изменить нынешнюю парадигму развития, которая заключается в чрезмерном потреблении и перепроизводстве, что является большими проблемами, чем народонаселение", — сказал Каллегари.

Предыдущие исследования показывали более мрачную картину. В прошлом году ООН подсчитала, что к середине столетия население планеты достигнет 9,7 миллиарда и продолжит расти в течение нескольких десятилетий после этого.

Новый прогноз был подготовлен коллективом Earth4All, в который входят ведущие экологические и экономические учреждения, в частности, Потсдамский институт исследований влияния на климат, Стокгольмский центр устойчивости и Норвежская бизнес-школа BI.

Отчет основывается на новой методологии, которая включает социальные и экономические факторы, оказывающие доказанное влияние на рождаемость, такие как повышение уровня образования, особенно для женщин, и улучшение доходов. В нем обозначены два сценария развития событий в зависимости от того, в какой мере будет проводиться такая политика.

В обычном случае предполагается, что существующей политики будет достаточно, чтобы ограничить рост глобального населения до уровня ниже 9 миллиардов в 2046 году, а затем снизиться до 7,3 миллиарда в 2100 году.

Во втором, более оптимистическом сценарии — когда правительства во всем мире повысят налоги на богатых, чтобы инвестировать в образование, социальные услуги и улучшение равенства — согласно им количество людей может достигнуть 8,5 миллиарда уже к 2040 году, а затем упасть более чем на треть до примерно 6 миллиардов в 2100 году. По этому пути они предполагают значительные достижения к середине века для человеческого общества и природной среды.

Напомним, недавнее исследование ежедневных уровней мелких твердых частиц (PM2,5) в атмосфере по всему миру показало, что только 0,18% мировой площади суши и 0,001% населения мира подвергаются высоким уровням PM2,5, которые являются ведущим экологическим фактором риска для здоровья. Эти уровни ниже уровня безопасности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

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