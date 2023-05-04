Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Пропагандист Соловйов істерично відреагував на повернення Пугачової до РФ arrow

Пропагандист Соловйов істерично відреагував на повернення Пугачової до РФ

4 травня 2023 16:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пропагандист Соловйов істерично відреагував на повернення Пугачової до РФ
Артистка Алла Пугачова та російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно російська співачка Алла Пугачова несподівано повернулася до країни-агресорки, звідки виїхала ще минулого року. Пропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на повернення артистки та закликав не впускати її до РФ.

Про це пропагандист Соловйов сказав у своїй програмі СоловйовLIVE.

Читайте також:

Реакція Соловйова на повернення Пугачової до РФ

"Я не розумію, чому Аллу Пугачову відпустили назад. Це вже можна? Чи можна нести все, що завгодно про країну, а потім просто повертатися назад? Давайте зараз її ще по телевізору покажіть, дайте концерт провести", — висловився пропагандист.

Що передувало

Декілька днів тому російська співачка Алла Пугачова несподівано повернулася до Росії, звідки виїхала ще минулого року. 

Як повідомляють російські пропагандисти з посиланням на слова помічниці виконавиці, артистка приїхала на похорони свого приятеля, дизайнера Валентина Юдашкіна, який пішов з життя 2 травня. Прощання з чоловіком відбудуться 6 травня.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Максим Галкін засудив російське вторгнення. Гуморист разом з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми поїхав з країни до Ізраїля і продали свій замок у підмосковному селищі Грязь. Відомо, що за нерухомість пара запросила 1 мільярд рублів (це понад 12 мільйонів доларів).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB