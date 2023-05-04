Пропагандист Соловйов істерично відреагував на повернення Пугачової до РФ

Артистка Алла Пугачова та російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: колаж Новини.LIVE

Нещодавно російська співачка Алла Пугачова несподівано повернулася до країни-агресорки, звідки виїхала ще минулого року. Пропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на повернення артистки та закликав не впускати її до РФ.

Про це пропагандист Соловйов сказав у своїй програмі СоловйовLIVE.

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"Я не розумію, чому Аллу Пугачову відпустили назад. Це вже можна? Чи можна нести все, що завгодно про країну, а потім просто повертатися назад? Давайте зараз її ще по телевізору покажіть, дайте концерт провести", — висловився пропагандист.

Що передувало

Декілька днів тому російська співачка Алла Пугачова несподівано повернулася до Росії, звідки виїхала ще минулого року.

Як повідомляють російські пропагандисти з посиланням на слова помічниці виконавиці, артистка приїхала на похорони свого приятеля, дизайнера Валентина Юдашкіна, який пішов з життя 2 травня. Прощання з чоловіком відбудуться 6 травня.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Максим Галкін засудив російське вторгнення. Гуморист разом з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми поїхав з країни до Ізраїля і продали свій замок у підмосковному селищі Грязь. Відомо, що за нерухомість пара запросила 1 мільярд рублів (це понад 12 мільйонів доларів).