Пропагандист Соловьев истерически отреагировал на возвращение Пугачевой в РФ

Артистка Алла Пугачева и русский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: коллаж Новини.LIVE

Недавно российская певица Алла Пугачева неожиданно вернулась в страну-агрессорку, откуда уехала еще в прошлом году. Пропагандист Владимир Соловьев истерически отреагировал на возвращение артистки и призвали не впускать ее в РФ.

Об этом пропагандист Соловьев сказал в своей программе Соловьев Live.

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"Я не понимаю, почему Аллу Пугачеву пустили назад. Это уже можно? Можно ли нести все, что угодно о стране, а потом просто возвращаться назад? Давайте сейчас ее еще по телевизору покажите, дайте концерт провести", — сказал пропагандист.

Что предшествовало

Несколько дней назад российская певица Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию, откуда уехала еще в прошлом году.

Как сообщают российские пропагандисты со ссылкой на слова помощницы исполнительницы, артистка приехала на похороны своего приятеля, дизайнера Валентина Юдашкина, ушедшего из жизни 2 мая. Прощание с ним состоится 6 мая.

Напомним, в начале полномасштабной войны Максим Галкин осудил российское вторжение. Юморист вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из страны в Израиль и продали свой замок в подмосковном поселке Грязь. Известно, что за недвижимость пара запросила 1 миллиард рублей (это более 12 миллионов долларов).