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Пропагандисти на росТВ радіють звірським обстрілам Одеси

23 липня 2023 11:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пропагандисти на росТВ радіють звірським обстрілам Одеси
Російські пропагандисти на шоу. Фото: скріншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські пропагандисти заявляють, що Одеса, зокрема, Спасо-Преображенський собор постраждав від ракет протиповітряної оборони. Там пораділи катастрофічним руйнуванням і традиційно звинуватили в усьому Україну.

Відповідні заяви звучали на пропагандистських шо на росЗМІ.

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Після масованої ракетної атаки ЗС РФ уночі 23 липня по Одесі, внаслідок якої постраждав історичний центр міста, Спасо-Преображенський собор, житлові будинки та пам'ятки архітектури російські пропагандисти звинуватили в усьому ЗСУ.

Пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що ЗСУ нібито "запустили ракету ППО по собору". 

Вона також закликала повністю зруйнувати Київ, Львів та Одесу. Мовляв, потім заново відбудують, "так буде значно простіше".

До обговорень приєднався ще один прокремлівський журналіст-пропагандист Володимир Соловйов. Він як "експерт" заявив, що "швидкість польоту ракети далека від гіперзвукової" і також звинуватив українську армію.

"Якщо подивитися карту Одеси, то весь історичний центр — буквально за два кроки від порту. А ще весь центр Одеси — це суцільно пам'ятки архітектури, до яких Україна не має жодного стосунку. Тому всім тим, хто віддає накази збивати ракети над містом, глибоко наплювати куди впадуть уламки", — написав пропагандист у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені  житлові будинки, будівля адміністрації, Будинок вчених і Спасо-Преображенський собор УПЦ.  

За останніми даними, щонайменше одна людина загинула, 22 дістали поранення, 14 громадян, троє з яких — діти, госпіталізовано.

Російські терористи атакували місто п'ятьма видами ракет усіх видів базування. Загалом їх було випущено аж 19, дев'ять із них вдалося "перехопити" українській ППО

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси і заявив, що жодного виправдання російському злу бути не може.

А мер Одеси Генадій Труханов наголосив, що Росію за удари по історичному центру міста можуть виключити зі складу ЮНЕСКО.

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