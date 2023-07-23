Пропагандисты на росТВ радуются зверским обстрелам Одессы

Российские пропагандисты на шоу. Фото: скриншот

Российские пропагандисты заявляют, что Одесса, в частности, Спасо-Преображенский собор, пострадал от ракет противовоздушной обороны. Там порадовались катастрофическим разрушениям и традиционно обвинили по всему Украину.

Соответствующие заявления звучали на пропагандистских шо на росСМИ.

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После массированной ракетной атаки ВС РФ ночью 23 июля по Одессе, в результате которой пострадал исторический центр города, Спасо-Преображенский собор, жилые дома и монументы архитектуры российские пропагандисты обвинили во всем ВСУ.

Пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что ВСУ якобы "запустили ракету ПВО по собору".

Она также призвала полностью разрушить Киев, Львов и Одессу. Мол, потом заново отстроят, "так будет гораздо проще".

К обсуждениям присоединился еще один прокремлевский журналист-пропагандист Владимир Соловьев. Он как "эксперт" заявил, что "скорость полета ракеты далека от гиперзвуковой" и обвинил украинскую армию.

"Если посмотреть карту Одессы, то весь исторический центр — буквально в двух шагах от порта. А еще весь центр Одессы — это сплошь памятники архитектуры, к которым Украина не имеет никакого отношения. Поэтому всем тем, кто отдает приказы сбивать ракеты над городом, глубоко наплевать куда упадут обломки", — написал пропагандист в своем Telegram-канале.

Напомним, враг не покидает Одессу и практически каждую ночь обильно атакует город ракетами. Эта ночь – не исключение. В результате вражеской атаки на Одессу в городе повреждены жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ.

По последним данным, по меньшей мере, один человек погиб, 22 получили ранения, 14 граждан, трое из которых — дети, госпитализированы.

Российские террористы атаковали город пятью видами ракет всех видов базирования. В общей сложности их было выпущено 19, девять из них удалось "перехватить" украинской ПВО.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Одессы и заявил, что никакого оправдания российскому злу быть не может.

А мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что Россию за удары по историческому центру города могут исключить из состава ЮНЕСКО.