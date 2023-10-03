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Пропагандистка Симоньян пропонує влаштувати у Сибірі термоядерний вибух

3 жовтня 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пропагандистка Симоньян пропонує влаштувати у Сибірі термоядерний вибух
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Відома російська пропагандистка та головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян запропонувала здійснити термоядерний вибух над територією Сибіру. Ця пропозиція з'явилася у відповідь на повідомлення про нарощування військової сили Українських Збройних сил шляхом підтримки від Заходу.

Про це Симоньян повідомила в інтерв'ю російським ЗМІ.

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Симоньян стверджує, що інших варіантів вирішення ситуації, окрім ядерного вибуху, вона не бачить. При цьому вона стверджує, що ядерна детонація, виготовлена на відстані сотень кілометрів на російській території, не спричинить катастрофічних наслідків на Землі.

"Немає підстав турбуватися. Не буде ні ядерної зими, небезпечної радіації, яка знищить усе живе навколо, і ті, хто вижив, не страждатимуть від раку протягом наступних 10 років — усі ці страхи безпідставні", — заявляє Симоньян.

Вона також упевнена, що ядерний вибух нейтралізує всю радіоелектроніку та супутники.

"Ми перенесемося назад у 1993 рік. І, знаєте, це було непогано. Мінімум, мені не доведеться пояснювати своїм дітям, чому всі мають електронні пристрої, а вони — ні", — додає путіністка, і додала, що такий сценарій буде типу розвантаження.

Нагадаємо, що наративи російської пропаганди поширюються світом і говорять вустами різних західних діячів. Завдяки цьому росіяни формують думку громадян різних країн, зокрема й США, що надалі впливає на підтримку України.

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