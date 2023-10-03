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Пропагандистка Симоньян предлагает устроить в Сибири термоядерный взрыв

3 октября 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пропагандистка Симоньян предлагает устроить в Сибири термоядерный взрыв
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Известная российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила осуществить термоядерный взрыв над территорией Сибири. Это предложение появилось в ответ на сообщения о наращивании военной мощи Украинских Вооруженных Сил за счет поддержки от Запада.

Об этом Симоньян сообщила в интервью российским СМИ.

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Симоньян утверждает, что других вариантов решения ситуации, кроме как ядерный взрыв, она не видит. При этом она утверждает, что ядерная детонация, произведенная на расстоянии сотен километров на российской территории, не вызовет катастрофических последствий на земле.

"Нет оснований беспокоиться. Не будет ни ядерной зимы, опасной радиации, которая уничтожит все живое вокруг, и выжившие не будут страдать от рака в течение следующих 10 лет — все эти страхи безосновательны", — заявляет Симоньян. 

Она также уверена, что ядерный взрыв нейтрализует всю радиоэлектронику и спутники.

"Мы перенесемся обратно в 1993 год. И, знаете, это было неплохо. Минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть электронные устройства, а у них — нет", — добавляет путинистка, и добавила, что такой сценарий будет на подобии разгрузки.

Напомним, что нарративы российской пропаганды распространяются по миру и говорят устами различных западных деятелей. Благодаря этому россияне формируют мнение граждан разных стран, в том числе и США, что в дальнейшем влияет на поддержку Украины.

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