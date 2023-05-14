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Пропагандистка Скабєєва осоромилася через допис з натяком на Україну

14 травня 2023 21:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Пропагандистка Скабєєва осоромилася через допис з натяком на Україну
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Фото: РосЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Відома російська телепропагандистка Ольга Скабєєва поспішила "привітати всіх з весною" у соцмережі. Та придивившись до допису вирішила його видалити – бо аж надто "дискредитуючі" квіти були зображені на фото. 

Відповідний допис Ольга Скабєєва спочатку опублікувала, в потім поспішно видалила зі свого Telegram. 

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Пропагандистка виклала в мережу фото ірисів у синьо-жовтих кольорах з підписом "Усім весни!" Але незабаром вона видалила фотографію. Ця ситуація розвеселила користувачів соцмереж. 

Допис Ольги Скабєєвої з синьо-жовтими квітами. Фото: Telegram
Допис Ольги Скабєєвої з синьо-жовтими квітами. Фото: Telegram

Коментатори активно обговорюють вчинок пропагандистки. Хтось сміється, що пропагандистка своїм побажанням весни ледь не "дискредитувала російську армію", а хтось жартома припускає, що, можливо, Скабєєву тримають у заручниках і таким чином вона намагалася "подати сигнал".

Нагадаємо, раніше відома пропагандистка Скабєєва заявила, що на території Фінляндії після її вступу в НАТО можуть розмістити ядерну зброю.

Також ми писали, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва назвала очільника ГУР Буданова терористом після його слів про вихід на кордони України 1991 року та звільнення Криму. 

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