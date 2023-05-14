Пропагандистка Скабеева опозорилась из-за поста с намеком на Украину

Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото: РосСМИ

Известная российская телепропагандистка Ольга Скабеева поспешила поздравить "всех с весной" в соцсети. Но присмотревшись к сообщению решила его удалить – потому что слишком "дискредитирующие" цветы были изображены на фото.

Соответствующее сообщение Ольга Скабеева сначала опубликовала, затем поспешно удалила из своего Telegram.

Читайте также:

Скабееву подняли на смех

Пропагандистка выложила в сеть фото ирисов в сине-желтых цветах с подписью "Всем весны!" Но вскоре она удалила фотографию. Эта ситуация развеселила пользователей соцсетей.

Сообщение Ольги Скабеевой с сине-желтыми цветами. Фото: Telegram

Комментаторы активно обсуждают поступок пропагандистки. Кто-то смеется, что пропагандистка своим пожеланием весны чуть не "дискредитировала российскую армию", а кто-то в шутку предполагает, что, возможно, Скабееву держат в заложниках и таким образом она пыталась "подать сигнал".

Напомним, ранее известная пропагандистка Скабеева заявила, что на территории Финляндии после ее вступления в НАТО могут разместить ядерное оружие.

Также мы писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева назвала главу ГУР Буданова террористом после его слов о выходе на границы Украины 1991 года и освобождении Крыма.