Проросійські хакери атакували італійські сайти: що відомо

Прокуратура готується відкрити провадження у зв’язку з проросійськими кібератаками

Сьогодні, 22 березня, в Італії повідомили про нову хвилю кібератак проросійських хакерів. Вони атакували сайти уряду.

Про це повідомляє ANSA.

Деталі

Італійські сайти зазнали атаки з боку проросійської хакерської групи noname057(16). Серед них — сторінки Міністерства транспорту, Регуляторної служби з питань транспорту та Atac (Римське муніципальне агентство залізничного транспорту).

Спеціалісти місцевих правоохоронних органів допомагають стримувати атаку.

У своєму Telegram-каналі хакери групи noname057(16) заявили, що атака відбулася через те, що 20 українських військових пройшли в Італії навчання на системах ППО SAMP-T.

Ще однією причиною вони назвали те, що прем’єрка Джорджія Мелоні не бачить передумов для початку перемовин про завершення війни в Україні.

Прокуратура готується відкрити провадження у зв’язку з проросійськими кібератаками.

Нагадаємо, в окупованому Криму по радіо запустили сповіщення про повітряну тривогу та рекомендації щодо евакуації з півострова. Однак так звана "влада" заявляє, що це наслідок роботи хакерів.

Також ми писали, що поліція Німеччини викрила групу хакерів, які здійснили серію кібератак у світі. Цікаво те, що до злочинів причетні росіяни.

Додамо, 24 лютого, відбулася російська кібератака на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади. Також було зламано телеканал "Інтер", на якому ввімкнули гімн СРСР.