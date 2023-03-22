Пророссийские хакеры атаковали итальянские сайты: что известно
Сегодня, 22 марта, в Италии сообщили о новой волне кибератак пророссийских хакеров. Они атаковали сайты правительства.
Об этом сообщает ANSA.
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Подробности
Итальянские сайты подверглись атаке со стороны пророссийской хакерской группы noname057(16). Среди них — страницы министерства транспорта, Регуляторной службы по вопросам транспорта и Atac (Римское муниципальное агентство железнодорожного транспорта).
Специалисты местных правоохранительных органов помогают сдерживать атаку.
В своем Telegram-канале хакеры группы noname057(16) заявили, что атака произошла из-за того, что 20 украинских военных прошли в Италии обучение на системах ПВО SAMP-T.
Еще одной причиной они назвали то, что премьер Джорджия Мелони не видит предпосылок для начала переговоров о завершении войны в Украине.
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Напомним, в оккупированном Крыму по радио запустили уведомления о воздушной тревоге и рекомендациях по эвакуации с полуострова. Однако, так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.
Также мы писали, что полиция Германии разоблачила группу хакеров, осуществивших серию кибератак в мире. Интересно, что к преступлениям причастны россияне.
Добавим, 24 февраля, состоялась российская кибератака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти. Также был сломан телеканал "Интер", на котором был включен гимн СССР.