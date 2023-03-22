Пророссийские хакеры атаковали итальянские сайты: что известно

Прокуратура готовится открыть производство в связи с пророссийскими кибератаками

Сегодня, 22 марта, в Италии сообщили о новой волне кибератак пророссийских хакеров. Они атаковали сайты правительства.

Об этом сообщает ANSA.

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Итальянские сайты подверглись атаке со стороны пророссийской хакерской группы noname057(16). Среди них — страницы министерства транспорта, Регуляторной службы по вопросам транспорта и Atac (Римское муниципальное агентство железнодорожного транспорта).

Специалисты местных правоохранительных органов помогают сдерживать атаку.

В своем Telegram-канале хакеры группы noname057(16) заявили, что атака произошла из-за того, что 20 украинских военных прошли в Италии обучение на системах ПВО SAMP-T.

Еще одной причиной они назвали то, что премьер Джорджия Мелони не видит предпосылок для начала переговоров о завершении войны в Украине.

Прокуратура готовится открыть производство в связи с пророссийскими кибератаками

Напомним, в оккупированном Крыму по радио запустили уведомления о воздушной тревоге и рекомендациях по эвакуации с полуострова. Однако, так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.

Также мы писали, что полиция Германии разоблачила группу хакеров, осуществивших серию кибератак в мире. Интересно, что к преступлениям причастны россияне.

Добавим, 24 февраля, состоялась российская кибератака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти. Также был сломан телеканал "Интер", на котором был включен гимн СССР.