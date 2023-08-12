Психологічний шок у Росії: курс долара перетнув позначку в 100 рублів

Російські та американські грошові знаки. Фото: Google

Курс долара на Московській біржі продовжує стрімко падати. Так, вже цієї ночі 12 серпня він подолав позначку у 100 рублів.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повідомляється, що вдень у п'ятницю, 11 серпня, курс американської валюти піднімався вище 99 рублів, європейської — вище 109 рублів.

А вже вночі позначка у 100 рублів доларом була подолана.

За даними Bloomberg, у 2023 році рубль ослаб щодо долара на 23%. Згідно з підрахунками видання, рубль опинився в трійці валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвиваються — в одному ряду з турецькою лірою та аргентинським песо.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) встановив новий офіційний курс євро у купівлі на рівні 40,21 грн/€, що менше проти переднього дня на 14 копійок. Курс американської валюти незмінний: у купівлі — 36,56 грн.

У Національному банку України (НБУ) також заявили про намір з 12 серпня 2023 року пом'якшити низку валютних обмежень. Регулятор пояснив головні цілі.

Також ми писали, що Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики.