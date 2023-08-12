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Психологический шок в России: курс доллара пересек отметку в 100 рублей

12 августа 2023 03:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Психологический шок в России: курс доллара пересек отметку в 100 рублей
Российские и американские денежные знаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Курс доллара на Московской бирже продолжает стремительно падать. Да, уже этой ночью 12 августа он преодолел отметку в 100 рублей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Сообщается, что днем в пятницу, 11 августа, курс американской валюты поднимался выше 99 рублей, европейской — выше 109 рублей.

А уже ночью отметка в 100 рублей долларом была преодолена.

По данным Bloomberg, в 2023 году рубль ослаб по отношению к доллару на 23%. Согласно подсчетам издания, рубль оказался в тройке валют с худшими показателями среди развивающихся рынков — в одном ряду с турецкой лирой и аргентинским песо.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) установил новый официальный курс евро по покупкам на уровне 40,21 грн/€, что меньше против переднего дня на 14 копеек. Курс американской валюты неизменен: по покупке — 36,56 грн.

В Национальном банке Украины (НБУ) также заявили о намерении с 12 августа 2023 смягчить ряд валютных ограничений. Регулятор объяснил основные цели.

Также писали, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики.

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