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Пулітцерівська премія-2023: відзнаку отримали журналісти за роботу Маріуполі

8 травня 2023 23:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пулітцерівська премія-2023: відзнаку отримали журналісти за роботу Маріуполі
У Маріуполі з пологового будинку виносять поранену вагітну жінку, 9 березня 2022 року. Фото: AP Photo/ Evgeniy Maloletka
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Переможцем Пулітцерівської премії 2023 року у номінації "За служіння суспільству" стала інформаційна агенція Associated Press. Її відзначили за роботу українських журналістів Євгена Малолєтки, Мстислава Чернова та Василіси Степаненко, а також француженки Лорі Хіннат у Маріуполі.

Про це йдеться на сторінці Пулітцерівської премії в Twitter.

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Повідомляється, що AP майже три тижні мала єдиних журналістів у Маріуполі. Протягом усього часу вони фотографували жахливе життя у місті.

Novyny.LIVE писали, що світлина українського фотографа Євгена Малолєтки перемогла у премії World Press Photo. На знімку зображені працівники швидкої допомоги, які несуть вагітну жінку зі зруйнованого пологового будинку у Маріуполі.

Євген зробив цей знімок 9 березня 2022 року у Маріуполі після бомбардування. На світлині — смертельно поранена вагітна жінка.

Пулітцерівська премія

Пулітцерівський комітет складається з 19 членів, серед яких провідні журналісти, керівники медіа та науковці.

Саму премію заснував угорсько-американський журналіст і видавець Джозеф Пулітцер, який після своєї смерті у 1911 році залишив гроші Колумбійському університету.

Частину його спадщини використали для створення Пулітцерівської премії — Колумбійський університет вперше вручив її у 1917-му.

Нагадаємо, російські окупанти почали знімати кіно в Маріуполі. Стрічка під назвою "2022" буде про "звільнення" міста військовими РФ.

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