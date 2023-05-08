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Пулитцеровская премия-2023: отличие получили журналисты за работу в Мариуполе

8 мая 2023 23:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пулитцеровская премия-2023: отличие получили журналисты за работу в Мариуполе
В Мариуполе из роддома выносят раненую беременную женщину, 9 марта 2022 года. Фото: AP Photo/ Evgeniy Maloletka
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Победителем Пулитцеровской премии 2023 года в номинации "За служение обществу" стало информационное агентство Associated Press. Его отметили за работу украинских журналистов Евгения Малолетки, Мстислава Чернова и Василисы Степаненко, а также француженки Лори Хиннат в Мариуполе.

Об этом говорится на странице Пулитцеровской премии в Twitter.

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Сообщается, что почти три недели журналисты AP находились в Мариуполе. В течение всего времени они фотографировали ужасную жизнь в городе.

Novyny.LIVE писали, что фотография украинского фотографа Евгения Малолетки победила в премии World Press Photo. На снимке запечатлены работники скорой помощи, которые несут беременную женщину из разрушенного роддома в Мариуполе.

Евгений сделал этот снимок 9 марта 2022 года в Мариуполе после бомбежки. На фотографии — смертельно раненая беременная женщина.

Пулитцеровская премия

Пулитцеровский комитет состоит из 19 членов, среди которых ведущие журналисты, руководители медиа и ученые.

Самую премию учредил венгерско-американский журналист и издатель Джозеф Пулитцер, после своей смерти в 1911 году оставивший деньги Колумбийскому университету.

Часть его наследия была использована для создания Пулитцеровской премии — Колумбийский университет впервые вручил ее в 1917-м.

Напомним, российские кафиры начали снимать кино в Мариуполе. Лента под названием "2022" будет об "освобождении" города военными РФ.

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