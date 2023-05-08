Пулитцеровская премия-2023: отличие получили журналисты за работу в Мариуполе
Победителем Пулитцеровской премии 2023 года в номинации "За служение обществу" стало информационное агентство Associated Press. Его отметили за работу украинских журналистов Евгения Малолетки, Мстислава Чернова и Василисы Степаненко, а также француженки Лори Хиннат в Мариуполе.
Об этом говорится на странице Пулитцеровской премии в Twitter.
Откройте для @AP , @mstyslav9 , @EMaloletka , @VasilisaUKR and @lhinnant . #Pulitzer pic.twitter.com/0CnT3UI1p0— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 8, 2023
Сообщается, что почти три недели журналисты AP находились в Мариуполе. В течение всего времени они фотографировали ужасную жизнь в городе.
Novyny.LIVE писали, что фотография украинского фотографа Евгения Малолетки победила в премии World Press Photo. На снимке запечатлены работники скорой помощи, которые несут беременную женщину из разрушенного роддома в Мариуполе.
Евгений сделал этот снимок 9 марта 2022 года в Мариуполе после бомбежки. На фотографии — смертельно раненая беременная женщина.
Пулитцеровская премия
Пулитцеровский комитет состоит из 19 членов, среди которых ведущие журналисты, руководители медиа и ученые.
Самую премию учредил венгерско-американский журналист и издатель Джозеф Пулитцер, после своей смерти в 1911 году оставивший деньги Колумбийскому университету.
Часть его наследия была использована для создания Пулитцеровской премии — Колумбийский университет впервые вручил ее в 1917-м.
Напомним, российские кафиры начали снимать кино в Мариуполе. Лента под названием "2022" будет об "освобождении" города военными РФ.