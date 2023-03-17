Пушилін таємно купив ділянку землі в Бразилії після звільнення Херсона: деталі
Ватажок так званого "ДНР" Денис Пушилін таємно купив ділянку 550 кв.м землі в Бразилії. Символічно, що заяву на купівлю-продаж ділянки він подав у день звільнення Херсона.
Про це повідомляють Telegram-канали.
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Що відомо
Як відомо, 11 листопада 2022 року ватажок бойовиків Денис Пушилін, ймовірно, придбав собі земельну ділянку в Бразилії. Причому загальна площа становить понад 500 метрів квадратних, тобто 5 соток. Цікаво, що запит на реєстрацію землі надійшов у день звільнення Херсона від окупантів.
Документ підписав сам Денис Пушилін. Терорист латиницею записаний як Володимирович (Volodymyrovych). А отже, для оформлення бразильського громадянства та власності він використав український закордонний паспорт.
Зауважимо, що в документі, яким володіють журналісти, ватажок бойовиків — бразилець. Не виключено, що він проміняв паспорт псевдореспубліки на громадянство Бразилії.
Нагадаємо, 11 листопада Збройні сили України зайшли до Херсона. Біля Херсонської ОДА українські партизани розгорнули прапор України.