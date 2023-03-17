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Пушилін таємно купив ділянку землі в Бразилії після звільнення Херсона: деталі

17 березня 2023 15:17
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Денис Пушилін
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ватажок так званого "ДНР" Денис Пушилін таємно купив  ділянку 550 кв.м землі в Бразилії. Символічно, що заяву на купівлю-продаж ділянки він подав у день звільнення Херсона.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Що відомо

Як відомо, 11 листопада 2022 року ватажок бойовиків Денис Пушилін, ймовірно, придбав собі земельну ділянку в Бразилії. Причому загальна площа становить понад 500 метрів квадратних, тобто 5 соток. Цікаво, що запит на реєстрацію землі надійшов у день звільнення Херсона від окупантів. 

скріншот

Документ підписав сам Денис Пушилін. Терорист латиницею записаний як Володимирович (Volodymyrovych). А отже, для оформлення бразильського громадянства та власності він використав український закордонний паспорт.

Зауважимо, що в документі, яким володіють журналісти, ватажок бойовиків — бразилець. Не виключено, що він проміняв паспорт псевдореспубліки на громадянство Бразилії.

Нагадаємо, 11 листопада Збройні сили України зайшли до Херсона. Біля Херсонської ОДА українські партизани розгорнули прапор України. 

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