Пушилін таємно купив ділянку землі в Бразилії після звільнення Херсона: деталі

Денис Пушилін

Ватажок так званого "ДНР" Денис Пушилін таємно купив ділянку 550 кв.м землі в Бразилії. Символічно, що заяву на купівлю-продаж ділянки він подав у день звільнення Херсона.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Що відомо

Як відомо, 11 листопада 2022 року ватажок бойовиків Денис Пушилін, ймовірно, придбав собі земельну ділянку в Бразилії. Причому загальна площа становить понад 500 метрів квадратних, тобто 5 соток. Цікаво, що запит на реєстрацію землі надійшов у день звільнення Херсона від окупантів.

Документ підписав сам Денис Пушилін. Терорист латиницею записаний як Володимирович (Volodymyrovych). А отже, для оформлення бразильського громадянства та власності він використав український закордонний паспорт.

Зауважимо, що в документі, яким володіють журналісти, ватажок бойовиків — бразилець. Не виключено, що він проміняв паспорт псевдореспубліки на громадянство Бразилії.

Нагадаємо, 11 листопада Збройні сили України зайшли до Херсона. Біля Херсонської ОДА українські партизани розгорнули прапор України.