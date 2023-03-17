Пушилин тайно купил участок земли в Бразилии после освобождения Херсона: детали
Главарь так называемого "ДНР" Денис Пушилин тайно купил участок на 550 кв.м земли в Бразилии. Символично, что заявление на покупку участка он подал в день увольнения Херсона.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
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Что известно
Как известно, 11 ноября 2022 года главарь боевиков Денис Пушилин, вероятно, приобрел земельный участок в Бразилии. Причем общая площадь составляет более 500 квадратных метров, то есть 5 соток. Интересно, что запрос на регистрацию земли поступил в день освобождения Херсона от оккупантов.
Документ подписал сам Денис Пушилин. Террорист на латинице записан как Владимирович (Volodymyrovych). Следовательно, для оформления бразильского гражданства и собственности он использовал украинский загранпаспорт.
Заметим, что в документе, которым владеют журналисты, главарь боевиков — бразилец. Не исключено, что он променял паспорт псевдореспублики на гражданство Бразилии.
Напомним, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. У Херсонской ОВА украинские партизаны развернули флаг Украины.