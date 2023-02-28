Путін готовий, але ініціатив немає — Пєсков розповів, з ким президент рф очікує переговорів

Путін готовий до переговорів із лідерами Німеччини та Франції, — Пєсков
Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив про готовність путіна до переговорів із лідерами Німеччини та Франції. Проте, стверджує він, останнім часом жодних ініціатив з їхнього боку не було.
Про це Дмитро Пєсков розповів інтерв'ю газеті "Известия".
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Путін готовий до переговорів
За словами Пєскова, президент рф володимир путін "був і залишається відкритим для будь-яких контактів, які можуть допомогти росії досягти власних цілей тими чи іншими шляхами. Переважно мирними, за столом переговорів, але коли це неможливо і військовими шляхами, те, що ми бачимо зараз".
Прессекретар російського диктатора заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон неодноразово говорили, що "продовжать спілкуватися з путіним, щоб шукати якісь шляхи та виходи із ситуації".
Проте останнім часом, за словами Пєскова, жодних ініціатив з їхнього боку не було. Зокрема, наголосив представник кремля, хоча Макрон і говорив про готовність дзвонити путіну — "не було жодних запитів, орієнтувань чи опрацювання можливих термінів такої розмови".
Переговори з Україною
В Україні, на думку Пєскова, залишилися сили, з якими росія могла б вести переговори.
"Частина цих сил, нехай невелика, досі перебуває у Києві, частина — за її межами. Хтось із них у росії. Наприклад, Віктор Медведчук якраз належить до таких сил, у нього є свої прихильники, хай їх і не так багато, як хотілося б", — заявив Пєсков.
Нагадаємо, нещодавно російський президент володимир путін заявив, що Захід хоче ліквідувати російську федерацію.