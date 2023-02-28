Путин готов, но инициатив нет — Песков рассказал, с кем президент рф ожидает переговоров

Путин готов к переговорам с лидерами Германии и Франции, — Песков
Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков заявил о готовности путина к переговорам с лидерами Германии и Франции. Однако утверждает он, в последнее время никаких инициатив с их стороны не было.
Об этом Дмитрий Песков рассказал интервью газете "Известия".
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Путин готов к переговорам
По словам Пескова, президент россии владимир путин "был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь россии достичь собственных целей теми или иными путями. Преимущественно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно и военными путями, то, что мы видим сейчас".
Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно говорили, что "продолжат общаться с путином, чтобы искать какие-нибудь пути и выходы из ситуации".
Однако в последнее время, по словам Пескова, никаких инициатив с их стороны не было. В частности, отметил представитель кремля, хотя Макрон и говорил о готовности звонить путину "не было никаких запросов, ориентировок или проработки возможных сроков такого разговора".
Переговоры с Украиной
В Украине, по мнению Пескова, остались силы, с которыми россия могла бы вести переговоры.
"Часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за ее пределами. Кто-то из них в россии. Например, Виктор Медведчук как раз принадлежит к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось б", — заявил Песков.
Напомним, недавно российский президент владимир путин заявил, что Запад хочет ликвидировать российскую федерацию.