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​​​​​​​Путін готує плани прикордонних ударів по північно-східних областях України, — ISW

2 лютого 2023 07:44
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Путін натякнув на можливість прикордонних атак на північно-східні області України
Російський тиран залякує мешканців своїх же регіонів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Президент рф володимир путін, імовірно, намагається відтягнути частину Сил оборони України у північно-східні області. Для цього він натякає на можливі прикордонні атаки російської армії.

Про це йдеться у щоденному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Нарада у путіна

1 лютого володимир путін провів нараду щодо відновлення інфраструктури у прикордонних з Україною областей російської федерації.

Путін заявив, що ставить за мету "припинення обстрілів Україною території рф", але наголосив, що цим мають зайнятися військові.

Зосередженість кремлівського тирана на цій темі, імовірно, служить подвійній меті.

Залякування своїх

По-перше, такі заяви володимира путіна є частиною інформаційної спецоперації проти власних громадян.

Кремль таким чином намагається залякати росіян, запевнивши їх, що українська армія є загрозою мирному життю російських громадян.

Таким чином, путін хоче досягти тотальної підтримки "спеціальної військової операції" (так російська влада називає війну, розв’язану нею в Україні. — Ред.) серед громадян рф.

Заманювання чужих

Крім того, такі заяви путіна, скоріш за все, є натяком на підготовку прикордонних нападів на північно-східні області України, де зараз не ведуться бойові дії.

Це потрібно росії для того, аби відтягти українські сили від основного району, де триває повноцінна війна, перед можливим великим наступом російської армії.

Нагадаємо, що учора, 1 лютого, у населеному пункті Єлино Чернігівської області ворожа міна влучила у підвал приватного будинку. Внаслідок вибуху загинули четверо місцевих мешканців. Також один отримав поранення, його доправили до лікарні.

Фото: ТАСС

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