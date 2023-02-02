Путин намекнул на возможность пограничных атак на северо-восточные области Украины

Российский тиран запугивает жителей своих же регионов

Президент россии владимир путин, вероятно, пытается оттянуть часть Сил обороны Украины в северо-восточные области. Для этого он намекает на возможные пограничные атаки российской армии.

Об этом идет речь в ежедневном обзоре событий российско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).

Совещание у путина

1 февраля владимир путин провел совещание по восстановлению инфраструктуры в приграничных с Украиной областей российской федерации.

Путин заявил, что ставит целью "прекращение обстрелов Украиной территории россии", но подчеркнул, что этим должны заняться военные.

Сосредоточенность кремлевского тирана на этой теме предположительно служит двойной цели.

Устрашение своих

Во-первых, такие заявления владимира путина являются частью информационной спецоперации против собственных граждан.

Кремль таким образом пытается запугать россиян, заверив их, что украинская армия представляет угрозу мирной жизни российских граждан.

Таким образом, путин хочет достичь тотальной поддержки "специальной военной операции" (так российские власти называют войну, развязанную ею в Украине. — Ред.) среди граждан россии.

Заманивание чужих

Кроме того, такие заявления путина, скорее всего, намекают на подготовку пограничных нападений на северо-восточные области Украины, где сейчас не ведутся боевые действия.

Это нужно россии для того, чтобы оттянуть украинские силы от основного района, где идет полноценная война, перед возможным большим наступлением российской армии.

Напомним, что вчера, 1 февраля, в населенном пункте Елино Черниговской области вражеская мина попала в подвал частного дома. В результате взрыва погибли четверо местных жителей. Также один получил ранение, его доставили в больницу.

Фото: ТАСС