Путін і Лукашенко готують нову хвилю дезінформації для заходу, — ISW

Президенти Росії та Білорусі В. Путін та О. Лукашенко. Фото: РосЗМІ

За півтора року повномасштабної війни в Україні, російські пропагандисти провели чимало операцій з дезінформації не лише українців, а й західних партнерів. Так, Путін і Лукашенко готують нову хвилю фейків для вільного світу.

Про це повідомляє ISW.

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Як Путін і Лукашенко оцінили український контрнаступ

Під час зустрічі лідери Росії та Білорусі заявили, що контрнаступ України провалився. Як повідомили в ISW у такий спосіб Путін та Лукашенко посилили інформаційні операції, спрямовані на Захід. Адже досі високопоставлені західні та українські лідери стверджують, що поки зарано оцінювати успішність контрнаступ.

"Україна все ще має значні незадіяні підготовлені сили та зберігає здатність розпочинати вирішальні операції у час і в місці, яке вона вибере", — йдеться у повідомленні ISW.

Водночас Лукашенко і Путін повторили брехню про те, що група Вагнера становить реальну загрозу для Польщі. Однак за даними ISW у вагнерівців немає необхідних для вторгнення ресурсів.

"Немає жодних ознак того, що бійці Вагнера в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу", — повідомляє ISW.

Як відомо, після припинення збройного повстання вагнерівців, ПВК "Вагнер" передала важке озброєння Міністерству оборони Росії. До того ж знімки Maxar свідчать, що припарковані в таборі найманців під Осиповичами автівки — це переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблизно 35 напівпричепів.

Табір вагнерівців у Білорусі. Фото: знімок Maxar

"Сили Вагнера в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, якщо на те пішло, доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Навіть тоді вони не становлять серйозної загрози для НАТО", — підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, У Польщі відреагували на заяву Лукашенка про напад "вагнерівців" на Варшаву.

Також Лукашенко привіз Путіну "мапи зі схемою нападу" на Білорусь.