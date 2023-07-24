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Путин и Лукашенко готовят новую волну дезинформации для Запада, — ISW

24 июля 2023 07:47
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Путин и Лукашенко готовят новую волну дезинформации для Запада, — ISW
Президенты России и Белоруссии В. Путин и А. Лукашенко. Фото: РосСМИ
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

За полтора года полномасштабной войны в Украине российские пропагандисты провели немало операций по дезинформации не только украинцев, но и западных партнеров. Так, Путин и Лукашенко готовят новую волну фейков для свободного мира.

Об этом сообщает ISW.

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Как Путин и Лукашенко оценили украинское контрнаступление

Во время встречи лидеры России и Белоруссии заявили, что контрнаступление Украины провалилось. Как сообщили в ISW, таким образом Путин и Лукашенко ужесточили информационные операции, направленные на Запад. Ведь до сих пор высокопоставленные западные и украинские лидеры утверждают, что пока рано оценивать успешность контрнаступления.

"Украина все еще имеет значительные незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность приступать к решающим операциям в то время и в месте, которое она выберет" , — говорится в сообщении ISW.

В то же время, Лукашенко и Путин повторили ложь о том, что группа Вагнера представляет реальную угрозу для Польши. Однако по данным ISW у вагнеровцев нет необходимых для вторжения ресурсов.

"Нет никаких признаков того, что бойцы Вагнера в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления на Украину или Польшу", — сообщает ISW.

Как известно, после прекращения вооруженного восстания вагнеровцев, ЧВК "Вагнер" передала тяжелое вооружение Министерству обороны России. К тому же снимки Maxar свидетельствуют, что припаркованные в лагере наемников под Осиповичами машины — преимущественно сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и примерно 35 полуприцепов.

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Лагерь вагнеровцев в Беларуси. Фото: снимок Maxar

"Силы Вагнера в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, если на это пошло, пока они не будут переоснащены механизированной техникой. Даже тогда они не представляют серьезной угрозы для НАТО", — подытожили в сообщении.

Напомним, в Польше отреагировали на заявление Лукашенко о нападении "вагнеровцев" на Варшаву.

Также Лукашенко привез Путину "карты со схемой нападения" на Беларусь.

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