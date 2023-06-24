"Путін і Пригожин — не друзі": Тихановська звернулася до білорусів
Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів не прогавити можливість на порятунок своєї країни. Звернення вона записала білоруською мовою.
Відповідне відео вона опублікувала на своєму YouTube.
Що сказала Тихановська
"Путін може спробувати втягнути білоруських військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і нашим конфліктом. Я хочу закликати білоруських дипломатів, військових і силовиків пам'ятати, що у нас свої національні інтереси. Путін і Пригожин — не друзі Білорусі. Ви не зобов'язані обирати їхній бік. Білоруси повинні захищати свою країну", — наголосила вона.
За її словами, найголовніше для білорусів наразі — це збереження безпеки та сувернітету для своєї держави. Білоруси мають зробити все для порятунку країни від російського сценарію.
"Я також звертаюся до білоруської армії: ми не можемо сподіватися, що Росія залишить Білорусь у спокої. Зараз — найкращий момент, щоб вигнати російських військових із нашої країни. І якщо ми змарнуємо цей шанс, то Росія зробить із нами те саме, що і з Україною", — додала опозиціонерка.
Також Тихановська закликала закрити білоруський кордон з РФ.
Крім того, вона створила Оперативний штаб та запросила доєднатися представників демократичних структур, а саме полку Калиновського та білоруських добровольців.
Реакція влади Білорусі на переворот в Росії
Рада безпеки Білорусі підтримала владу Росії у війні з "вагнерівцями". Але про військову допомогу у заяві Радбезу нічого не сказано.
"Білорусь була і залишається союзником Росії, що повністю розділяє цілі та завдання "СВО", — йдеться у заяві Радбезу Республіки Білорусь.
Нинішню ситуацію в Росії білоруське керівництво охарактеризувало як таку, яка може привести до катастрофи.
Нагадаємо, раніше засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військових. Він наголосив, що білоруси мають швидко вирішувати, що робити далі.