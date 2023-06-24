"Путін і Пригожин — не друзі": Тихановська звернулася до білорусів

Світлана Тихановська. Фото: AP

Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів не прогавити можливість на порятунок своєї країни. Звернення вона записала білоруською мовою.

Відповідне відео вона опублікувала на своєму YouTube.

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"Путін може спробувати втягнути білоруських військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і нашим конфліктом. Я хочу закликати білоруських дипломатів, військових і силовиків пам'ятати, що у нас свої національні інтереси. Путін і Пригожин — не друзі Білорусі. Ви не зобов'язані обирати їхній бік. Білоруси повинні захищати свою країну", — наголосила вона.

За її словами, найголовніше для білорусів наразі — це збереження безпеки та сувернітету для своєї держави. Білоруси мають зробити все для порятунку країни від російського сценарію.

"Я також звертаюся до білоруської армії: ми не можемо сподіватися, що Росія залишить Білорусь у спокої. Зараз — найкращий момент, щоб вигнати російських військових із нашої країни. І якщо ми змарнуємо цей шанс, то Росія зробить із нами те саме, що і з Україною", — додала опозиціонерка.

Також Тихановська закликала закрити білоруський кордон з РФ.

Крім того, вона створила Оперативний штаб та запросила доєднатися представників демократичних структур, а саме полку Калиновського та білоруських добровольців.

Реакція влади Білорусі на переворот в Росії

Рада безпеки Білорусі підтримала владу Росії у війні з "вагнерівцями". Але про військову допомогу у заяві Радбезу нічого не сказано.

"Білорусь була і залишається союзником Росії, що повністю розділяє цілі та завдання "СВО", — йдеться у заяві Радбезу Республіки Білорусь.

Нинішню ситуацію в Росії білоруське керівництво охарактеризувало як таку, яка може привести до катастрофи.

Нагадаємо, раніше засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військових. Він наголосив, що білоруси мають швидко вирішувати, що робити далі.