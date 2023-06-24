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"Путин и Пригожин — не друзья": Тихановская обратилась к белорусам

24 июня 2023 18:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Путин и Пригожин — не друзья": Тихановская обратилась к белорусам
Светлана Тихановская. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов не упустить возможность на спасение своей страны. Обращение она опубликовала на белорусском языке.

Подходящее видео она разместила на своем YouTube.

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"Путин может попытаться вовлечь белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом. Я хочу призвать белорусских дипломатов, военных и силовиков помнить, что у нас свои национальные интересы. Путин и Пригожин — не друзья Беларуси. Вы не обязаны избирать их сторону. Белорусы должны защищать свою страну", — подчеркнула она.

По ее словам, самое главное для белорусов — это сохранение безопасности и суверенитета для своего государства. Белорусы должны сделать все, чтобы спасти страну от российского сценария.

"Я также обращаюсь к белорусской армии: мы не можем надеяться, что Россия оставит Беларусь в покое. Сейчас — лучший момент, чтобы выгнать российских военных из нашей страны. И если мы упустим этот шанс, то Россия сделает с нами то же, что и с Украиной", — добавила оппозиционерка.

Также Тихановская призвала закрыть белорусскую границу с РФ.

Кроме того, она создала Оперативный штаб и пригласила присоединиться представителей демократических структур, а именно полк Калиновского и белорусских добровольцев.

Реакция властей Беларуси на переворот в России

Совет безопасности Беларуси поддержал власти России в войне с "вагнеровцами". Но о военной помощи в заявлении Совбеза ничего не сказано.

"Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющей цели и задачи "СВО"", — говорится в заявлении Совбеза Республики Беларусь.

Нынешнюю ситуацию в России белорусское руководство охарактеризовало как такую, которая может привести к катастрофе.

Напомним, ранее основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик обратился к белорусским военным. Он подчеркнул, что белорусы должны быстро решать, что делать дальше.

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