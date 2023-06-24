"Путин и Пригожин — не друзья": Тихановская обратилась к белорусам
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов не упустить возможность на спасение своей страны. Обращение она опубликовала на белорусском языке.
Подходящее видео она разместила на своем YouTube.
Что сказала Тихановская
"Путин может попытаться вовлечь белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом. Я хочу призвать белорусских дипломатов, военных и силовиков помнить, что у нас свои национальные интересы. Путин и Пригожин — не друзья Беларуси. Вы не обязаны избирать их сторону. Белорусы должны защищать свою страну", — подчеркнула она.
По ее словам, самое главное для белорусов — это сохранение безопасности и суверенитета для своего государства. Белорусы должны сделать все, чтобы спасти страну от российского сценария.
"Я также обращаюсь к белорусской армии: мы не можем надеяться, что Россия оставит Беларусь в покое. Сейчас — лучший момент, чтобы выгнать российских военных из нашей страны. И если мы упустим этот шанс, то Россия сделает с нами то же, что и с Украиной", — добавила оппозиционерка.
Также Тихановская призвала закрыть белорусскую границу с РФ.
Кроме того, она создала Оперативный штаб и пригласила присоединиться представителей демократических структур, а именно полк Калиновского и белорусских добровольцев.
Реакция властей Беларуси на переворот в России
Совет безопасности Беларуси поддержал власти России в войне с "вагнеровцами". Но о военной помощи в заявлении Совбеза ничего не сказано.
"Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющей цели и задачи "СВО"", — говорится в заявлении Совбеза Республики Беларусь.
Нынешнюю ситуацию в России белорусское руководство охарактеризовало как такую, которая может привести к катастрофе.
Напомним, ранее основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик обратился к белорусским военным. Он подчеркнул, что белорусы должны быстро решать, что делать дальше.