Путін хоче працювати з Лівією, поки США витісняють групу Вагнера, — ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У той час як США обмірковують можливість відновлення свого посольства в Лівії, новий дипломат Володимира Путіна готовий розпочати свою роботу в столиці, посилюючи російську присутність у стратегічно важливій країні, що виготовляє нафту біля воріт Європи. Приватна військова компанія Wagner Group, яку контролює наближений до Путіна Євген Пригожин, вже має контроль за критично важливими нафтовими активами.

Про це пише Bloomberg.

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Московське рішення знову встановлювати дипломатичні відносини в Триполі, базі уряду, який підтримує ООН, ясно демонструє спробу Путіна розширити підтримку за межі його традиційного союзника, військового лідера Халіфи Хафтара на сході країни.

Це підвищує тривогу в США, які виділили цілу групу високопосадовців для протидії просуванню Путіна в країні-члені ОПЕК, яку європейські уряди розглядають як можливу заміну російської енергетики.

Головним пріоритетом США є видворення близько 2000 найманців "Вагнера", які підтримують невдале військове підприємство Хафтара із завоювання Триполі у 2019-2020 роках, а також стабілізація його контролю над нафтовою індустрією в країні, яка має 40% африканських запасів.

"Стан речей, що існує, в цілому нестабільний", — попередив спеціальний представник США в Лівії Річард Норланд.

Видання також повідомляє, що США зіткнулися з перешкодами в Лівії, де у них відсутня військова та дипломатична присутність. Попри заяви американських чиновників щодо спроб відновити посольство, такий крок є політично важким для президента Джо Байдена.

Американське посольство було закрито у 2014 році через загострення громадянської війни у Лівії. Раніше, у 2012 році, атака на американське консульство в Бенгазі призвела до загибелі посла Крістофера Стівенса та трьох інших американців, викликавши політичну хвилю в США та ускладнивши будь-які спроби повернення.

Внаслідок подій, що відбулися, Сполучені Штати втратили ключові інструменти впливу й опинилися в ситуації, коли їм доводиться спробувати управляти становищем, що склалося здалеку.

Нагадаємо, що Євген Пригожин потрібен Володимиру Путіну як тиск на російську армію. Путін боїться військового перевороту, тому й не прибирає з української війни власника ПВК "Вагнер".