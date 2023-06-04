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Путин хочет работать с Ливией, пока США вытесняют группу Вагнера, — СМИ

4 июня 2023 12:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин хочет работать с Ливией, пока США вытесняют группу Вагнера, — СМИ
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В то время как США обдумывают возможность восстановления своего посольства в Ливии, новый дипломат Владимира Путина готов начать свою работу в столице, усиливая российское присутствие в стратегически важной нефтепроизводящей стране у врат Европы. Приватная военная компания Wagner Group, которую контролирует приближенный к Путину Евгений Пригожин, уже имеет контроль над критически важными нефтяными активами.

Об этом пишет Bloomberg.

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Путин хочет работать с Ливией

Московское решение вновь устанавливать дипломатические отношения в Триполи, базе правительства, поддерживаемого ООН, ясно демонстрирует попытку Путина расширить поддержку за пределы его традиционного союзника, военного лидера Халифы Хафтара на востоке страны.

Это повышает тревогу в США, которые выделили целую группу высокопоставленных должностных лиц для противодействия продвижению Путина в стране-члене ОПЕК, которую европейские правительства рассматривают в качестве возможной замены российской энергетики.

Главным приоритетом США является выдворение около 2000 наемников "Вагнера", поддерживающих неудачное военное предприятие Хафтара по завоеванию Триполи в 2019-2020 годах, а также стабилизация его контроля над нефтяной индустрией в стране, которая обладает 40% африканских запасов.

"Существующее состояние вещей в целом нестабильно", — предупредил специальный представитель США в Ливии Ричард Норланд.

Издание также сообщает, что США столкнулись с препятствиями в Ливии, где у них отсутствует военное и дипломатическое присутствие. Несмотря на заявления американских чиновников о попытках восстановить посольство, такой шаг является политически тяжелым для президента Джо Байдена. 

Американское посольство было закрыто в 2014 году из-за обострения гражданской войны в Ливии. Ранее, в 2012 году, атака на американское консульство в Бенгази привела к гибели посла Кристофера Стивенса и трех других американцев, вызвав политическую волну в США и затруднив любые попытки возвращения.

Вследствие произошедших событий, Соединенные Штаты утратили ключевые инструменты воздействия и оказались в ситуации, когда им приходится попытаться управлять сложившимся положением издалека.

Напомним, что Евгений Пригожин нужен Владимиру Путину как средство давления на российскую армию. Путин боится военного переворота, потому и не убирает с украинской войны владельца ЧВК "Вагнер".

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