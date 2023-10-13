Як змусити Росію виплатити репарації Україні

Презентація плану з конфіскації російських активів для України. Фото: Новини.LIVE

Ввечері 12 жовтня міністри фінансів країн G7 заморозили близько 280 мільярдів доларів російських активів за кордоном — таке рішення прийняли за підсумками щорічних зборів МВФ та Світового банку, які проходили у Марракеші. Окрім того, країни Великої Сімки у підсумковому документі, який складається із семи пунктів, наголосили на непохитний підтримці України у війні проти Росії.

Що буде із російським доларами у світі та якими є шанси використання цих коштів на відбудову України — у матеріалі нашої спеціальної кореспондентки зі США Уляни Бойчук.

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Близько 280 мільярдів доларів — гроші російського центрального банку, які від початку повномасштабного вторгнення Росії заморозили у різних західних країнах. Тепер перед урядами країн, як і європейських так і американським стоїть питання, що робити із підсанкційними коштами, які належать Росії.

Як варіант — повернути кошти Україні як репарації, які має платити країна-агресорка після закінчення війни.

Презентація плану передачі російських грошей. Фото: Новини.LIVE

Том Маліновскі, американський конгресмен, який давно працює із питанням узаконення передачі заморожених російських активів Україні каже, що зараз, після рішення міністрів фінансів країн Великої Сімки потрібно напрацювати схему, яка юридично врегулює процес, щоб потім не було юридичних та інших колізій.

"Ми не будемо віддавати ці гроші Росії, адже Росія має платити репарації, і ми не віримо, що вони це робитимуть. Зараз ми, Сполучені Штати та уряди інших країн, намагаємось пропрацювати механізм, як ми можемо конфіскувати ці активи та віддавати їх Україні. Це концепція, яка досі обговорюється", — каже конгресмен Маліновскі.

Як передати російські гроші Україні легально

Важливо розуміти, що американська частка російських доларів не така велика, як європейська. У останніх це понад 240 мільярдів. Тобто, щоб прийняти рішення і повністю всі кошти передати Україні, важливо мати згоду урядів Європейських країн.

Як це зробити юридично — теж питання, яке, на думку експертів, може викликати колізію місцевого та міжнародного права, зміни до яких потрібно буде вносити. Однак зрушення є.

До прикладу, Канада ще минулого року прийняла законопроєкт про виконання бюджету, згідно з яким уряд може конфіскувати активи фізичних або юридичних осіб зі списку санкцій і направити виручені кошти на компенсацію жертвам і відновлення іноземних держав, "постраждалих від серйозного порушення міжнародного миру та безпеки". Христя Фріланд, віце-премʼєр і міністр фінансів Канади, заявила, що "не може придумати більш відповідного джерела цього фінансування, ніж конфісковані російські активи".

4 жовтня, виступаючи в університеті у Техасі про певні зрушення та активізацію цього процесу з американської сторони заговорив і держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Це принципово для уряду Америки, щоб ці кошти надійшли Україні. І зробити це вони хочуть легально", — коментує конгресмен Том Маліновскі.

Днями американське видання "The Washington Post" опублікувало статтю, де, посилаючись на три перевірених джерела, пише, що активізація процесів надання Україні заморожених коштів може бути спричинена тим, що у США та урядах інших країн, які підтримують Київ, виникають внутрішні розбіжності у постійній підтримці Києва.

Також "The Washington Post" пише, що офіційні особи США впевнені, що передання російських банківських резервів не є заміною для нової екстреної військової та економічної допомоги з боку Вашингтона, яка потрібна Україні, щоб пережити наступні кілька місяців війни. Важливо також розуміти, що процес перенаправлення триватиме місяцями, якщо не рік.

Як працюватиме механізм

RDI — ініціатива, яка пропонує вилучені у росії 280 мільярдів доларів спрямувати на фонд, основна мета якого — спрямовувати російські кошти на відбудову України. Напрацьований звіт зі збитками від російських окупантів та пропозиціями, як правильно використати кошти, які можна вилучити на користь України, представили у Вашингтоні.

"Ці гроші мають існувати паралельно до тієї допомоги, яка вже надходить до України. Ми віримо, що світ має продовжувати підтримувати Україну військово, матеріально, використовуючи кошти, які у них вже є. Це не вибір між. Це додаток до того, що вже є", — каже генеральний директор RDI Уріель Епштейн.

"Найперше — фонд має бути міжнародний. Дуже важливо робити це з іншими країнами. І це номер один. Друге — збільшувати міжнародну підтримку, і всі країни мають бути поруч з Україною. Третє дуже пріоритетне — допомога, яку ми надаватимемо Україні. Також важливо, що мають бути механізми запобігання корупції, бо пріоритет нині — відбудувати країну", — розповідає головний автор звіту, юрист Реймондом Толентіно.

Оскільки російські активи є всюди по світу, то і фонд має бути трансатлантичною лінією, яка забезпечуватиме та контролювати рух коштів, щоб український уряд не діяв самостійно.

"Ми маємо створити механізм, який буде контролювати кошти. Це може бути міжнародний трастовий фонд, який має складатись з міжнародних директорів, які мають розподіляти кошти і працювати з українським урядом. Український уряд не матиме повного контролю на цими коштами. Це має бути міжнародний контроль", — коментує контроль коштів конгресмен Том Маліновскі.

У RDI, ініціативі, яка напрацьовувала звіт щодо фонду, який має відбудовувати Україну впевнені, що кошти країни-агресорки мають бути передані Україні, бо це наблизить перемогу.

Презентація плану передачі російських коштів Україні. Фото: Новини.LIVE

"Ми маємо розуміти, що Україна нині захищає свободу. Росія атакує не лише Україну, Росія атакує цілий світ через Україну. І я боюсь уявити, що України програє. Однак, якщо це станеться, тоді хто наступний: Латвія, Румунія, Литва, Польща? Тобто, підтримуючи Україну нині — глобально ми зменшуємо шанси довготривалої війни і загалом ядерної війни у світі. Ну, і остання важлива нота — це своєрідний торг, коли ми збільшуємо допомогу Україні з 5% оборонного бюджету до неймовірних 50% звичайними діями без втрати для звичайного американця. Є країна, яка бореться, і все, що ми маємо зробити — дати їм волю та можливість боротись", — фіналізує генеральний директор RDI Уріель Епштейн

До слова, прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час спільної із президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції заявив, що має у планах створити спеціальний фонд для підтримки України на 1,7 мільярда євро. Наповнювати фонд будуть заморожені російські долари. Що є знаково, оскільки у Бельгії заморожених російських активів чи не найбільше в Європі.