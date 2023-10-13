Как заставить Россию выплатить репарации Украине

Презентация плана конфискации российских активов для Украины. Фото: Новини.LIVE

Вечером 12 октября министры финансов стран G7 заморозили около 280 миллиардов долларов российских активов за рубежом — такое решение приняли по итогам проходившего в Марракеше ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. Кроме того, страны Большой Семерки в итоговом документе, состоящем из семи пунктов, отметили непоколебимую поддержку Украины в войне против России.

Что будет с российскими долларами в мире и каковы шансы использования этих средств на восстановление Украины — в материале нашей специальной корреспондентки из США Ульяны Бойчук.

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Российские замороженные активы в мире

Около 280 миллиардов долларов — деньги российского центрального банка, с самого начала полномасштабного вторжения России заморозили в разных западных странах. Теперь перед правительствами стран, как европейских, так и американским стоит вопрос, что делать с подсанкционными средствами, принадлежащими России.

Как вариант вернуть средства Украине как репарации, которые должна платить страна-агрессорка после окончания войны.

Презентация плана передачи русских средств. Фото: Новини.LIVE

Том Малиновски, американский конгрессмен, давно работающий с вопросом узаконивания передачи замороженных российских активов Украине, говорит, что сейчас, после решения министров финансов стран Большой Семерки, нужно наработать схему, которая юридически урегулирует процесс, чтобы потом не было юридических и других коллизий.

"Мы не будем отдавать эти деньги России, ведь Россия должна платить репарации, и мы не верим, что они это будут делать. Сейчас мы, Соединенные Штаты и правительства других стран, пытаемся проработать механизм, как мы можем конфисковать эти активы и отдавать их Украине. Это концепция, которая до сих пор обсуждается", — говорит конгрессмен Малиновски.

Как передать российские деньги Украине легально

Важно понимать, что американская доля российских долларов не так велика, как европейская. У последних это более 240 миллиардов. То есть, чтобы принять решение и полностью все средства передать Украине важно иметь согласие правительств Европейских стран.

Как это сделать юридически — тоже вопрос, который, по мнению экспертов, может вызвать коллизию местного и международного права, изменения в которые нужно будет вносить. Однако сдвиги есть.

К примеру, Канада еще в прошлом году приняла законопроект об исполнении бюджета, согласно которому правительство может конфисковать активы физических или юридических лиц из списка санкций и направить вырученные средства на компенсацию жертвам и восстановление иностранных государств, "пострадавших от серьезного нарушения международного мира и безопасности". Христя Фриланд, вице-премьер и министр финансов Канады, заявила, что "не может придумать более подходящий источник этого финансирования, чем конфискованные российские активы".

4 октября, выступая в университете в Техасе об определенных сдвигах и активизации этого процесса с американской стороны, заговорил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это принципиально для правительства Америки, чтобы эти средства поступили Украине. И сделать это они хотят легально", — комментирует конгрессмен Том Малиновски.

На днях американское издание The Washington Post опубликовало статью, где, ссылаясь на три проверенных источника, пишет, что активизация процессов предоставления Украине замороженных средств может быть вызвана тем, что в США и правительствах других стран, поддерживающих Киев, возникают внутренние разногласия в постоянной поддержке Киева.

Также The Washington Post пишет, что официальные лица США уверены, что передача российских банковских резервов не является заменой для новой экстренной военной и экономической помощи со стороны Вашингтона, которая нужна Украине, чтобы пережить следующие несколько месяцев войны. Важно также понимать, что процесс перенаправления будет продолжаться месяцами, если не год.

Как будет работать механизм

RDI — инициатива, которая предлагает изъятые у России 280 миллиардов долларов направить на фонд, основная цель которого — направлять российские средства на восстановление Украины. Наработанный отчет с убытками от российских окупантов и предложениями, как правильно использовать средства, которые можно изъять в пользу Украины, представили в Вашингтоне.

"Эти деньги должны существовать параллельно той помощи, которая уже поступает в Украину. Мы верим, что мир должен продолжать поддерживать Украину военно, материально, используя средства, которые у них уже есть. Это не выбор между. Это приложение к тому, что уже есть", — говорит генеральный директор RDI Уриэль Эпштейн.

"В первую очередь — фонд должен быть международным. Очень важно делать это с другими странами. И это номер один. Второе — увеличивать международную поддержку, и все страны должны быть рядом с Украиной. Третье очень приоритетное — помощь, которую мы будем оказывать Украине. Также важно, что должны быть механизмы предотвращения коррупции, потому что приоритет сейчас — отстроить страну", — рассказывает главный автор отчета, юрист Реймонд Толентино.

Поскольку российские активы везде по миру, то и фонд должен быть трансатлантической линией, которая будет обеспечивать и контролировать движение средств, чтобы украинское правительство не действовало самостоятельно.

"Мы должны создать механизм, который будет контролировать средства. Это может быть международный трастовый фонд, который должен состоять из международных директоров, которые должны распределять средства и работать с украинским правительством. Украинское правительство не будет иметь полный контроль над этими средствами. Это должен быть международный контроль", — комментирует контроль средств конгрессмен Том Малиновски.

В RDI, инициативе, которая нарабатывала отчет по фонду, который должен восстанавливать Украину, уверены, что средства страны-агрессорки должны быть переданы Украине, потому что это приблизит победу.

Презентация плана передачи российских средств Украине. Фото: Новини.LIVE

"Мы должны понимать, что Украина сейчас защищает свободу. Россия атакует не только Украину, Россия атакует целый мир через Украину. И я боюсь представить, что Украина проиграет. Однако если это произойдет, тогда кто следующий: Латвия, Румыния, Литва, Польша. То есть, поддерживая Украину ныне — глобально мы уменьшаем шансы долговременной войны и в целом ядерной войны в мире. Ну, и последняя важная нота — это хорошая сделка, когда мы увеличиваем помощь Украине с 5% оборонного бюджета до невероятных 50% обычными действиями без потери обычного американца. Есть борющаяся страна и все, что мы должны сделать — дать им волю и возможность бороться", — финализует генеральный директор RDI Уриэль Эпштейн

К слову, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что планирует создать специальный фонд для поддержки Украины на 1,7 миллиарда евро. Наполнять фонд будут замороженные российские доллары. Что знаково, поскольку в Бельгии замороженных российских активов больше всего в Европе.